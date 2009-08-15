پنج درصد ابتلا به آنفلوانزای خوکی به خراسان جنوبی اختصاص دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید صولت مرتضوی صبح شنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان با اشاره به پیشرفت سریع این بیماری در استان، بر رعایت بیشتر اصول بهداشتی و پیشگیری از این بیماری از سوی مردم تاکید کرد.

وی به اتمام تعطیلات تابستان و آغاز مدارس اشاره کرد و بیان داشت: در این راستا مدیران مدارس باید در بدو ورود دانش آموزان در جهت ارائه هشدارهایی شامل رعایت مسائل بهداشتی به کودکان و اولیاء آنها اقدام کنند.

استاندار خراسان جنوبی بر افزایش اطلاع رسانی از اصحاب رسانه تاکید کرد و یادآور شد: در این خصوص صدا و سیما، فرهنگیان و مروجین بهداشت، مردم را با زبانی ساده از این امر مطلع کنند.

مدیر گروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت خراسان جنوبی نیز در این جلسه از وجود 9 مورد آنفلوانزای خوکی نوع A در استان خبر داد و گفت: از این تعداد دو نفر زن و هفت نفر مرد به این بیماری مبتلا شدند.

مجید بهلگردی انتقال از طریق قطرات تنسی را از مهمترین عوامل سرایت این بیماری عنوان کرد و بیان داشت: تب، سردرد، گلودرد و سرفه از مهمترین علائم بروز این بیماری هستند.

وی اضافه کرد: افراد بالای 65 سال، بیماران دیابتی، قلبی و عروقی، دیابت، کودکان زیر پنج سال، زنان حامله، بیماران دچار نقص سیستم ایمنی همچنین افرادی که زیاد آسپرین مصرف می کنند، از گروه های آسیب پذیر و در معرض خطر این نوع بیماری هستند.

بهلگردی استفاده از دستمال کاغذی، شستن مکرر دستها با آب و صابون، خودداری از تماس با افراد آلوده و تغذیه مناسب را از جمله عوامل پیشگیری از این بیماری برشمرد.

مدیر گروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت خراسان جنوبی در پایان با بیان اینکه آنفلوانزای خوکی 25 درصد جامعه را مبتلا می کند، یادآور شد: تاکنون سیر ابتلا این بیماری از نظر جنسیتی به طور میانگین در 70 درصد آقایان و 30 درصد خانم اتفاق افتاده است.