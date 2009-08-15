مرتضی محجوب که بامداد جمعه رقابت خود با پانصد شطرنجباز دیگر در مسابقه "رخ در رخ 500" را با شکستن رکورد مسابقات سیمولتانه به پایان رساند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اگرچه مسیر لازم برای رسیدن به این رکورد خیلی سخت طی شد اما نتیجه نهایی به اندازه ای شیرین بود که مرا برای شکستن رکورد درمسابقات چشم بسته همزمان هم مصمم‎تر کرد.

وی ادامه داد: از پیشینه این مسابقات و اینکه در حال حاضر چه کسی رکورددار آن است اطلاع زیادی ندارم. اما با توجه به چگونگی انجام بازی و اینکه باید در شرایط خاص و بدون دیدن عملکرد حریف برای حرکت خود تصمیم بگیرم، مصمم به برپایی رقابتی در این بخش هستم تا به واسطه آن بتوانم به دومین رکورد جهانی برسم.

استاد بزرگ و ملی‎پوش شطرنج کشورمان با اشاره به روند رقابت رخ در رخ 500 تصریح کرد: اعتراف می‎کنم در اواسط مسابقه از اینکه در چنین رقابتی شرکت کرده بودم پشیمان بودم. خیلی سخت بود که به طور همزمان با این تعداد آنهم به قصد جابه‌جایی رکورد جهانی بازی کنی. خوشحالم که از این مسابقه سربلند خارج شدم.

محجوب با اشاره به اینکه در رقابت با 500 حریف خود از سه نظر صاحب رکورد شده است، یادآور شد: علاوه بر اینکه در مجموع توانستم رکورد مسابقات همزمان را بشکنم، دور اول مسابقه را طی 10 دقیقه تمام کردم که این خود رکوردی قابل توجه بود. ضمن اینکه بعد از ساعت صرف ناهار تا بامداد جمعه و زمان پایان بازی 13 ساعت متوالی پیاده روی داشتم. در حالیکه معمولا در مسابقات سیمولتانه در هر ساعت بازیکن اصلی چند دقیقه کوتاه به خود استراحت می‎دهد.

وی تصریح کرد: طی چند سال گذشته رکورد مسابقات همزمان شطرنج حداکثر با 20 شرکت‎کننده بیشتر نسبت به دوره قبلی جابه‌جا می‎شد. در حالیکه من رکورد این مسابقات را با 140 نفر بیشتر ارتقا دادم. می خواستم طوری رکورد بزنم که تا چند سال دیگر کسی نتواند آن را جابه‎جا کند. باید رکورددار بی رقیب می‎شدم.

ملی‎پوش شطرنج کشورمان با تاکید بر اینکه جمعه شب مدیران فیده تائید نهایی خود را در مورد مسابقه سیمولتانه اعلام کردند گفت: حدود شش ماه زمان نیاز است تا مراحل لازم برای ثبت نامم در جلد جدید کتاب گینس سپری شده و حکم و مدال گینس را دریافت کنم.