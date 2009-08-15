برج آزادی چگونه شسته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، طرح احداث برج آزادی به سال ۱۳۴۵ بر می‌گردد. سالی که شهردار وقت به این نتیجه رسید باید برای تهران همانند سایر شهرهای بزرگ جهان نماد و نشانه ای وجود داشته باشد. پس برای رسیدن به یک نماد معرف ایران بین معماران ایرانی مسابقه ای برگزار شد و در نهایت این حسین امانت بود که در بیست و چهار سالگی توانست افتخار طراحی و ساخت برج آزادی را نصیب خود کند. وی با طرح خود که همان میدان بزرگ آزادی بود به معماری ایران ، سلامی دوباره کرد . عملیات بنا برج آزادی در یازدهم آبان ۱۳۴۸ آغاز شد و پس از بیست و هشت ماه کار، در ۲۴ دیماه ۱۳۵۰ به بهره برداری رسید.

حالا قرار است این برج در چهل سالگی اش شسته شود. و این فقط یک شستشوی معمولی نیست. چه ، به گفته شهردار منطقه 9 شهرداری تهران قرار است پس از شستن این برج از مواد نگهدارنده ای استفاده شود که تا 10 سال دیگر پاکیزگی آن را بیمه می کند.

"علیرضا جعفری" در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: مواد نگهدارنده مذکور از خارج از کشور وارد می شود و پیمانکاران آن به ما تضمینهای لازم در این باره را داده اند.

شاید بتوان گفت که شست و شوی برج آزادی یک امتحان دشوار برای متولیان آن است. چرا که معماری برج آزادی تلفیقی از معماری دوران هخامنشی، ساسانی و اسلامی است. این بنای سه طبقه دارای چهار آسانسور و دو راه پله و ۲۸۶ پلکان است. در محوطه زیرین آزادی چندین سالن نمایش، نگارخانه، کتابخانه، موزه و... قرار دارد.

موضوع شست و شوی برج آزادی حدود دو سال است که در دستور کار شهرداری قرار گرفته است وهفته آینده اجرای آن عملیاتی می شود.

این مقام مسئول در شهرداری تهران در ادامه می گوید: قدمت برج آزادی و آسیب نرساندن به آن سبب شده که سازمان میراث فرهنگی، اداره زیبا سازی و بنیاد رودکی برای کمک به اجرای این طرح در کنار شهرداری قرار بگیرند.

برج آزادی با مدرن ترین تکنولوژی روز دنیا شست و شو می شود شهردار منطقه 9 تهران

جعفری با اشاره به این که نخستین اولویت ما حفظ آثار و میراث فرهنگی برج است، اظهارمی دارد: برای این که شست و شو آسیبی به بافت فرهنگی برج نزند، پیمانکاری با تکنولوژی های روز دنیا انتخاب شده است.

شهردار منطقه 9 در خصوص مواد شست و شو دهنده این برج می گوید: این برج با تکنولوژی های روز دنیا شست و شو خواهد شد و تمامی تجهیزات ، مواد و مصالح اجرای این طرح از خارج از کشور وارد می شود تا آسیبی به آن نرسد.

این مقام مسئول با تاکید بر این که تست اولیه این طرح با دقت و نظارت کافی انجام شده می افزاید: نواقص این طرح شناسایی و مقرر شد بعد از شست و شو، برج را مواد نگهدارنده ای که عمر مفید آن 10 سال است را دربر بگیرد.

نکته مهم در شست و شوی برج آزادی عدم استفاده از داربست هنگام شست و شو است. و این درخواست از سوی شهرداری تهران به پیمانکاران ابلاغ شده است. در این باره شهردار منطقه 9 می گوید: نمی خواستیم برای شست و شوی از داربست استفاده شود زیرا نمای برج برای مدتی تخریب می شد.

برج آزادی 63 متر طول دارد و ارتفاعش از سطح زمین ۴۵ متر است و گفته می‌شود در ساخت آن چهل و شش هزار قطعه سنک بریده و پرداخت شده به کار رفته ‌است.

همه این موارد از دشوار بودن شست و شوی این برج حکایت دارد. با این همه جعفری درباره ارتفاع بلند برج می گوید: برای شست و شوی این برج حتی از ماشینهای سنگین و دستگاههای بالا بر هم به دلیل تخریب سنگفرش های قدیمی استفاده نمی کنیم و نیاز به راهکاری جدید داریم.

برای شستن برج آزادی از روش " شست و شوی معلق " استفاده می شود

و این راهکار جدید چیزی نیست جز روش " شست و شوی معلق در هوا " که از سوی کارشناسان ویژه شست و شو پیشنهاد شده است. اجرای این طرح البته نیاز به تخصصهای خاص و ویژه دارد و شهرداری تهران برای حل این معضل اقدام به اعزام کارگران پروژه به خارج از کشور به منظور شرکت در یک دوره آموزشی بود.

در این باره شهردار منطقه می گوید: کارگران آموزش لازم را برای این دوره ها دیده اند و آماده کار عملیاتی برای شست و شوی برج هستند.

جعفری خاطرنشان می کند: طی هفته جاری کارگاه ویژه این کار را تحویل پیمانکار می دهیم تا تجهیزات اولیه و مقدمات کار را برای اجرای آماده کنند.

شهردار منطقه 9 شهرداری تهران با تاکید بر این که هیچ خطری برج آزادی را تهدید نمی کند، به مهر می گوید: تیمهای کارشناسی سازمان میراث فرهنگی، اداره زیباسازی و بنیاد رودکی تمام جوانب کار را بررسی کردند و هیچ نگرانی در این خصوص وجود ندارد.

هزینه اولیه شست و شوی برج آزادی در فاز اول 400 میلیون تومان برآورد شده است و شهرداری تهران برای ترمیم کاشی کاری ها از هنرمندان بزرگ اصفهان درخواست همکاری کرده است و آنها در اجرای این طرح حضور خواهند داشت.

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