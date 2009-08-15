به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز برای اعزام به تورنمنت بین‌المللی کره‌شمالی روز جمعه با تعیین رده‎بندی نهایی بازیکنان و معرفی نفرات ملی‎پوش به کار خود خاتمه داد.

در پایان این مرحله از رقابت‎ها نوشاد عالیمان در صدر بازیکنان و بالاتر از واحد مالمیری و مهران احدی قرار گرفت. زمان ملا، اکبر بهمنی، افشین نوروزی و میدیا لطف الله نسبی هم در رده‎های چهارم تا هفتم قرار گرفتند.

اما با در نظر گرفتن امتیازات به دست آمده در مجموع رقابت‎‌های دور اول و دوم مسابقات انتخابی رده‎بندی نهایی بازیکنان شرکت‌کننده در این رقابت‎ها به این شرح اعلام شد:

1- نوشاد عالمیان

2- واحد مالمیری

3- زمان ملا

4- مهران احدی

5- اکبر بهمنی

6- افشین نوروزی

7- میدیان لطف الله نسبی

بدین ترتیب نوشاد عالمیان، واحد مالمیری و زمان ملا با قرار گرفتن در رده‌های اول تا سوم این مسابقات به عنوان اعضای تیم ملی تنیس روی میز برای حضور در نوزدهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا (25 تا 28 آبان ماه - هند) معرفی شدند. تیم ملی کشورمان پیش از سفر به هند در تورنمنت بین‎المللی کره‎شمالی که شهریورماه برگزار می‎شود، شرکت خواهد کرد.

مهران احدی کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز و افشین نوروزی نماینده کشورمان در بازی‎های المپیک 2008 پکن به خاطر قرار نگرفتن در سه رده برتر این رقابت‏ها سهمیه تیم ملی را به دست نیاوردند. مگر اینکه از سوی فدراسیون تنیس روی میز به عنوان بازیکنان انتصابی معرفی شوند.

همچنین شهرام سربخشیان بازیکن شرکت‎کننده در رقابت‎های انتخابی تیم ملی بود که به دلیل آسیب‎دیدگی در دور چهارم از ادامه بازی‎ها انصراف داد. محمدرضا اخلاق پسند هم در این مسابقات شرکت نکرده بود.