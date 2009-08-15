به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز برای اعزام به تورنمنت بینالمللی کرهشمالی روز جمعه با تعیین ردهبندی نهایی بازیکنان و معرفی نفرات ملیپوش به کار خود خاتمه داد.
در پایان این مرحله از رقابتها نوشاد عالیمان در صدر بازیکنان و بالاتر از واحد مالمیری و مهران احدی قرار گرفت. زمان ملا، اکبر بهمنی، افشین نوروزی و میدیا لطف الله نسبی هم در ردههای چهارم تا هفتم قرار گرفتند.
اما با در نظر گرفتن امتیازات به دست آمده در مجموع رقابتهای دور اول و دوم مسابقات انتخابی ردهبندی نهایی بازیکنان شرکتکننده در این رقابتها به این شرح اعلام شد:
1- نوشاد عالمیان
2- واحد مالمیری
3- زمان ملا
4- مهران احدی
5- اکبر بهمنی
6- افشین نوروزی
7- میدیان لطف الله نسبی
بدین ترتیب نوشاد عالمیان، واحد مالمیری و زمان ملا با قرار گرفتن در ردههای اول تا سوم این مسابقات به عنوان اعضای تیم ملی تنیس روی میز برای حضور در نوزدهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا (25 تا 28 آبان ماه - هند) معرفی شدند. تیم ملی کشورمان پیش از سفر به هند در تورنمنت بینالمللی کرهشمالی که شهریورماه برگزار میشود، شرکت خواهد کرد.
مهران احدی کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز و افشین نوروزی نماینده کشورمان در بازیهای المپیک 2008 پکن به خاطر قرار نگرفتن در سه رده برتر این رقابتها سهمیه تیم ملی را به دست نیاوردند. مگر اینکه از سوی فدراسیون تنیس روی میز به عنوان بازیکنان انتصابی معرفی شوند.
همچنین شهرام سربخشیان بازیکن شرکتکننده در رقابتهای انتخابی تیم ملی بود که به دلیل آسیبدیدگی در دور چهارم از ادامه بازیها انصراف داد. محمدرضا اخلاق پسند هم در این مسابقات شرکت نکرده بود.
نظر شما