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۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۰۴

طالبان تهدید کرد

انگشت شرکت کنندگان در انتخابات افغانستان را قطع می کنیم

انگشت شرکت کنندگان در انتخابات افغانستان را قطع می کنیم

تنها با گذشت دو روز از توافق دولت افغانستان با طالبان برای برقراری آتش بس در زمان برگزاری انتخابات، این گروه شورشی امروز تهدید به قطع انگشت افرادی کرد که در این رویداد سیاسی شرکت می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، "ملا عمر" رهبر معنوی طالبان افغانستان اعلام کرده شرکت در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ممنوع است و هر کس از این دستور تخطی کند به شدت تنبیه می شود.

در همین رابطه طالبان امروز شنبه اعلام کرد که انگشت هر کسی را که در روز انتخابات رنگی باشد قطع می کند.

این در حالی است که در روزهای گذشته خبرهایی درباره توافق دولت افغانستان با برخی گروه های طالبان برای برقراری آتش بس در زمان برگزاری انتخابات منتشر شده بود.

انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان پنجشنبه هفته جاری 29 مرداد برگرار می شود.

این توافق میان "احمد ولی کرزای" برادر حامد کرزای، رئیس جمهور افغانستان، و رهبران طالبان در جنوب این کشور حاصل شده بود.

کد مطلب 929764

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