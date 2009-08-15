برکناری و مجازات 12 مامور انتظامی و قاضی متخلف در موضوع کهریزک

پرویز سروری در گفتگو باخبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به تلاش های کمیته ویژه مجلس در بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات اظهارداشت : کمیته ویژه با بازداشت شدگان، کسانی که آزاد شدند، مسئولان بازداشتگاهها و قضات دیدارهای داشته است.

وی خاطرنشان کرد: نتیجه این دیدارها منجر به برکناری تقریبا همه کسانی شد که در بازداشتگاه کهریزک مسئولیت داشته اند .



رئیس کمیته ویژه مجلس خاطرنشان کرد: تا کنون نیروی انتظامی حدود 12 نفر از نیروهای خود را که در این قضایا تخلف کرده اند عزل و برکنار کرده است و نتیجه این برخوردها در سایت نیروی انتظامی هم منتشر شده است.

این نماینده مجلس تعلیق برخی از قضات از خدمت، برخورد انضباطی، زندان و تشکیل پرونده قضایی و محاکمه و ارجاع به سیستم قضایی را از جمله مجازات کسانی خواند که در مورد بازداشتی ها دچار تخلف از قانون شده اند.

سروری تاکید کرد: همه این موارد در پی اقدامات گسترده کمیته ویژه انجام گرفته است.

نماینده تهران گفت: کمیته ویژه به زودی در نشست خبری گزارشی از پیگیری های خود درخصوص وضعیت بازداشت شدگان اخیر به خبرنگاران ارائه خواهد کرد.

رئیس کمیته ویژه مجلس از بازدید اعضای این کمیته از بازداشتگاه کهریزک خبر داد و خاطرنشان کرد: این محل از استاندارهای لازم برای نگهداری بازداشتی ها برخوردار نبود. معمولا افراد شرور و اوباش با توجه به اقدامات خلاف شئونی که انجام می دادند در این بازداشتگاه نگهداری می شدند و این محل به هیچ عنوان در شان کسانی که در اعتراضات خیابانی اخیر بازداشت شده بودند ، نبوده است.

سروری تاکید کرد: آن قاضی که دستور انتقال بازداشتی ها به بازداشتگاه کهریزک را داده است نیز متخلف است و با وی برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: این بازداشتگاه به دلیل اینکه از استاندارهای بهداشتی لازم و امکانات تغذیه مناسب برخوردار نبوده و مکان و نوع امکانات نامناسب همه دست در دست هم داده فضای نامطلوبی ایجاد کرده و منجر به دستور مقام معظم رهبری برای توقف کار آن شده است.

سروری درخصوص ادعاهای مطرح شده مبنی بر تجاوز جنسی در بازداشتگاهها و پاسخ رئیس مجلس به این ادعاها نیز به مهر گفت: در بررسی هایی که داشتیم بیشترین تمرکز خود را روی بازداشتی های 18 تیر داشته ایم و حتی یک نمونه تجاوز جنسی در بازداشتگاه کهریزک گزارش نشده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: بهتر بود آقای کروبی قبل از رسانه ای کردن این مباحث، اگر موردی داشتند ابتدا به کمیته ارائه می کردند.