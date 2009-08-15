طرح قانونمند کردن بکارگیری القاب علمی تا دو ماه دیگر در صحن علنی مجلس

علی کریمی فیروزجایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستگاههای درگیر و ملزم به اجرای طرح گفت: مسلما قوه قضاییه ملزم به اجرای طرح است.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی گفت: بخش ویژه ای از قوه قضاییه مأمور رسیدگی به این طرح نشده بلکه رسیدگی به این طرح بر اساس روال بررسی و رسیدگی به شکایات در این قوه صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز دو دستگاه اجرایی مرتبط با طرح هستند که می توانند در زمینه تأیید یا رد القاب یا مدارک علمی مورد استفاده افراد بررسی کنند و نتیجه را به مقامات قضایی اعلام کنند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به مهر گفت: این طرح افرادی را که در گذشته نیز با سوءاستفاده از القاب و مدارک علمی به صورت غیرمجاز خسارتهایی را به جای گذاشته اند در بر خواهد گرفت.