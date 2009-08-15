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۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۲۷

کریمی به مهر خبر داد:

طرح قانونمند کردن بکارگیری القاب علمی تا دو ماه دیگر در صحن علنی مجلس

طرح قانونمند کردن بکارگیری القاب علمی تا دو ماه دیگر در صحن علنی مجلس

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: طرح یک فوریتی قانونمند کردن بکارگیری عناوین علمی (الحاق یک ماده به فصل هشتم قانون مجازات اسلامی) که در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به تصویب رسید در نوبت طرح در صحن علنی قرار گرفته و کمتر از دو ماه آینده در دستور کار صحن مجلس قرار می گیرد.

علی کریمی فیروزجایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستگاههای درگیر و ملزم به اجرای طرح گفت: مسلما قوه قضاییه ملزم به اجرای طرح است.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی گفت: بخش ویژه ای از قوه قضاییه مأمور رسیدگی به این طرح نشده بلکه رسیدگی به این طرح بر اساس روال بررسی و رسیدگی به شکایات در این قوه صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز دو دستگاه اجرایی مرتبط با طرح هستند که می توانند در زمینه تأیید یا رد القاب یا مدارک علمی مورد استفاده افراد بررسی کنند و نتیجه را به مقامات قضایی اعلام کنند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به مهر گفت: این طرح افرادی را که در گذشته نیز با سوءاستفاده از القاب و مدارک علمی به صورت غیرمجاز خسارتهایی را به جای گذاشته اند در بر خواهد گرفت.

کد مطلب 929768

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