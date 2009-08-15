دفاتر ICT خدمات مورد روستائیان را تامین نکرده اند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد رضا اخوت پیش از ظهر شنبه در نشست ارائه خدمات پیشخوان دولت در دفاتر فناوری اطلاعات روستایی افزود: این دفاتر هر چند به صورت فیزیکی ایجاد شده ولی خدمات مورد نیاز را تامین نکرده است.

وی اظهار داشت: این درحالیست که روستاییان همواره مصرف کنندگان اصلی تولیدات شهری بوده‌اند که برای رفع مایحتاج خود مرتب به شهرها رفت و آمد داشته‌اند.

به گفته اخوت، یکی از وظایف مهم سازمانها از پیاده سازی دولت الکترونیک آن است که بتواند سرویسها و خدمات خود را به گونه ای طراحی نمایند که روستائیان حضور فیزیکی کمتری در شهرها داشته باشند.

رئیس اداره دیتای مخابرات گلستان بیان داشت: نبود سرویسها و خدمات بر خط دستگاههای دولتی مرتبط با روستا از جمله چالشهای شناسایی شده عدم موفقیت کامل این پروژه ملی است.

وی تعداد دفاتر ICT روستایی استان را 372 دفتر اعلام کرد و افزود: بیش از یک سوم روستاهای استان به دفاتر ICT مجهز است.

958 روستا از تلفن خانگی و 860 روستای گلستان تحت پوشش تلفن همراه است.