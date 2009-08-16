نیترات موجود در آب آشامیدنی استان مرکزی در حد مجاز است

غلامرضا احمری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: کنترل کیفیت آب مجموعه اقدامهایی مستمر و هدفمند است که کیفیت آب را بر اساس نمونهبرداری و تعیین مقدار عوامل فیزیکی، شیمیایی و میکروبی تعیین و کنترل میکند.
معاون کنترل کیفیت شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی گفت: اجرای طرحهای تحقیقاتی کاهش نیترات، ارزیابی روش گندزدایی و اصول ایمنی و بهرهبرداری از سامانه کلرسنجی از طرحهای اجرا شده دفتر کنترل کیفیت شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی است.
وی میزان گندزایی آب شرب استان مرکزی را بیش از 77 درصد خواند و افزود: 10 درصد از آب استان توسط پرکلرین و بیش از 12 درصد توسط آبژاول گندزدایی میشود.
معاون کنترل کیفیت شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی نظارت بر حسن اجرای برنامههای عملیاتی واحدهای کنترل کیفیت و بهداشت آب در شهرهای استان، پیگیری و پیشگیری رفع کیفی، مدیریت کیفی شبکههای آبرسانی، حساسیت نسبت به عملکرد مدیران شهرها در بخش گندزدایی آب و امور کیفی را از جمله وظایف دفتر کنترل کیفی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی بیان کرد و گفت: منابع آلودگی آبها را فاضلاب شهری و فاضلاب صنایع و فاضلاب کشاورزی است.
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