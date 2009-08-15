ذکریا والایی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز اظهار داشت: در این میان، اجرای پروژه هائی که در ادبیات شهرسازی از آن به عنوان «طرحهای کالبدی ـ فیزیکی» شناخته میشود در اولویت شهرداری تبریز قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: این پروژه ها در افزایش قابلیتهای حوزه نفوذ محلات و نیز افزایش قیمت زمین شهری و مهمتر از همه نوسازی و بهسازی شهری مؤثر بوده و دگردیسی ساختاری گستردهای در محلات فقیرنشین ایجاد خواهد کرد.
والائی در خصوص دیگر مزایای این پروژه ها اظهار داشت: با اجرای طرح های یاد شده نه تنها بر مقاومت ابنیهها در برابر حوادثی چون زلزله افزوده می شود بلکه در افزایش تولید مسکن و ایجاد شریانهای قدرتمند موثر خواهد بود.
مشاور شهردار تبریز تصریح کرد: علاوه بر این طرحها از آنجایی که شهر تبریز به همراه چهار شهر دیگر به عنوان شهرهای پایلوت از طرف بانک جهانی انتخاب شده و اعتباری در حدود 120 میلیارد ریال برای انجام پروژهها در مناطق حاشیه نشین در نظر گرفته شده که عمدهترین این طرحهای فرهنگی و اجتماعی است.
والایی اذعان داشت: هماکنون 10 طرح در این مناطق با اعتبار بانک جهانی در حال اجراست که بعضی از آنها از پیشرفت فیزیکی 40 درصدی برخوردار است.
وی اظهار داشت: با راهاندازی وبسایت حاشیهنشینی به زبان فارسی و انگلیسی به آدرس www.New Tabriz City.org عملاً مشکلات حاشیهنشینان شهر در سراسر جهان شنیده میشود.
مشاور شهردار تبریز عنوان داشت: عملکرد شهر تبریز در زمینه ساماندهی حاشیهنشینی به ویژه طرحهای مسیرگشایی موفقتر از سایر کلانشهرها است.
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