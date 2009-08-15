محدودیت در سفر عتبات عراق به منظور کنترل آنفلوانزای A

دکتر محمود نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به مشاهده مواردی از بیماری آنفلوانزای نوع A در کشور و پیشگیری از شیوع این بیماری در بین زائران عتبات، پیشنهاد داده ایم که در انجام سفر به عتبات محدودیتهایی لحاظ شود.

بررسی روند ابتلا به ویروس آنفلوانزای نوع A در کشور نشان می دهد ابتلا به این بیماری طی روزهای اخیر شتاب بیشتری به خود گرفته است.

نبوی با تاکید بر وجود پایگاههای بهداشتی در مرزهای هوایی، زمینی و دریایی کشور از اولین روز اپیدمی شدن این بیماری در دنیا گفت: تمامی افرادی که مشکوک به ابتلا به ویروس آنفلوانزای نوع A هستند در هنگام ورود به کشور تحت معاینه قرار می گیرند.

معاون مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با اشاره به اینکه امکان دارد علائم بیماری در فرد مبتلا به هنگام ورود به کشور ظاهر نشده باشد، افزود: ماموران بهداشتی به همه مسافران بروشورهای اطلاع رسانی می دهند و از آنان می خواهند به محض بروز علائم بیماری به مراکز بهداشت مراجعه کنند تا تحت معاینه قرار بگیرند.

اولین مورد بیماری آنفلوانزای نوع H1N1) A) که اول تیر ماه امسال از سوی وزارت بهداشت تایید و اعلام شد، مربوط به یک نوجوان 16 ساله ایرانی ‌الاصل مقیم آمریکا بود که به همراه خانواده وارد تهران شده بود.

نبوی در ادامه با اشاره به وجود واحدهای قرنطینه در فرودگاههای بین المللی کشور به منظور کنترل بیماری آنفلوانزای نوع A ، اظهارداشت: مرزهای کشور به تناسب درجه بندی آنها که شامل یک، دو، سه می شود، تحت مراقبت و کنترل هستند.

بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت تا دو سال آینده تعداد مبتلایان به آنفلوانزای نوع A در دنیا به 2 میلیارد نفر می رسد که پیش بینی می شود این وضعیت در کشور ما بین 10 تا 24 میلیون مبتلا در دو سال آینده باشد.