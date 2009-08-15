تیم شرایط مناسبی دارد / رقابت های جهانی محل حضور بهترین هاست

به گزارش خبرگزاری مهر، داود رضا سلطانی روز شنبه ضمن بیان این مطلب اضافه کرد: بر اساس برنامه‌ ریزی‌های صورت گرفته از سوی کمیته فنی فدراسیون قرار بود تیم ایران برای شرکت در دو دوره تورنمنت بین‌المللی راهی اسلواکی و مجارستان شود که به دلیل صادرنشدن روادید از سوی کشور اسلواکی و لغو اردوی ملی پوشان کشورمان، این تیم حدود دو ماه است که در تهران در اردوی متمرکز تدارکاتی به سر می برد.



وی افزود: خوشبختانه پس از لغو اردوی اروپا با رایزنی های مثبت مسئولان فدراسیون، تیم باشگاهی کوپه مجارستان و تیم جوانان در تهران یک هفته اردوی تمرینی و مسابقاتی برگزار کردند که این اردو در نزدیک شدن شرایط بازیکنان به شرایط مسابقه بسیار موثر بود.

مربی تیم واترپلو جوانان کشور با اشاره به گروه پیش روی ایران در رقابت های جهانی گفت: تیم های مونته نگرو و یونان از تیم های قدرتمند جهان هستند. ما امیدواریم با آمادگی نسبی ملی پوشان بازی های قابل قبولی مقابل این تیم ها انجام دهیم و در دیدار با تیم های مصر و پورتوریکو که دیدارهای اول و دوم ما هستند ، ما با تمام قوا به میدان خواهیم رفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رقابت های جهانی عرصه بهترین های جهان است و همه تیم ها با برگزاری رقابت های انتخابی به این مرحله صعود کرده اند و امیدواریم بتوانیم در این مسابقات بازی های قابل قبولی را از خود به نمایش بگذاریم.