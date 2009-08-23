سوت قطار تغییرات در استان مرکزی هم به صدا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، تغییر در مدیریت ها مقوله ای جدا از دولتهای تازه روی کار آمده نیست و با تغییر هر دولتی بعید است که چینش مدیریت ها را دستخوش تغییر نکند به طوریکه عالمان سیاست تغییر مدیریت را حق هر دولتی می دانند، اما به دو لحاظ این ویژگی در روزهایی که در آن هستیم ویژه شده است ابتدا اینکه دولت جدید ادامه همان دولت قبلی است و دوم اینکه تغییرات با هر مختصاتی مبهم است.

باتوجه به تجربه چهارسال گذشته، طبیعی است تغییرات در راستای اصلاح نواقص گذشته باشد و باتوجه به توانمندی مدیریتی، باید منتظر مدیرانی کارآمدتر از گذشته بود.

اولین تغییر در استان مرکزی بلافاصله بعد از انتخابات رخ داد و مدیریت و برخی معاونان سازمان میراث فرهنگی استان مرکزی عوض شدند و حالا سکان این سازمان در دست کسی است که با دلبستگی از آثار فرهنگی استان سخن می گوید و گویی اولین بار است با چیزهایی که می گوید آشنا شده است.

لیست تغییر مدیریتها در استان مرکزی بعد از انتخابات توسط گروههای اصولگرا تهیه شد با این حال تغییرات رونقی ندارد و با وجود تغییرات محسوس و نامحسوس، لیست تغییرات در انتظار چینش کابینه است.

به عقیده کارشناسان تغییرات حق است و با وجود برنامه مدون و توسعه ای در هر ارگان، این تغییرات نمی تواند خدشه ای به ساز و کارها وارد کند اما در صورتیکه تغییر موازی با تغییر در برنامه های اجرایی باشد می تواند ضربات جبران ناپذیری وارد کند و سنگی در مسیر توسعه باشد.

آنچه که در استان مرکزی دغدغه مردم و نخبگان است معرفی و حضور مدیران کارآمد است تا بتواند کشتی توسعه استان را که حق مردمان زحمت کش آن است با سرعت بیشتر به حرکت درآورد.

استان مرکزی استانی مستعد در زمینه های، صنعت، معدن، کشاورزی، نیروی انسانی، گردشگری، فرشبافی و استانی با پیشینه فرهنگی غنی است اما با این حال وجود مشکلاتی در خصوصی سازی واحدهای صنعتی بزرگ، بیکاری با وجود صنایع و واحدهای تولیدی بزرگ، حضور نیروی کار از خارج استان، مهاجرت، بی توجهی به توانمندی کشاورزی استان که در حال حاضر میزان تولید استانی دو تا سه برابر نیاز مردم است و به خارج استان صادر می شود، کمبودهایی در توسعه راهها و فرودگاه، عدم عمران شهرهای استان به ویژه محرومیت اراک به عنوان مرکز استان از جاذبه های یک شهر صنعتی و توسعه یافته و ایجاد همگرایی در استان و شهرهای استان، توسعه ارتباطات بین شهری.... نیازمند مدیریتهای قوی و دلسوزی است که بتواند مشکلات را کاهش دهد.

در این رهگذر مردم و نخبگان استان چشم به حضور مدیرانی دارند که بتوانند اگر نه همه مشکلات لااقل بخشی از آنها را بکاهند و مرهمی بر زخم مردم باشند.