طغیان رودخانه تلار قسمتی از کیاکلا را زیر آب خواهد برد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر اصغری صبح شنبه در جلسه بررسی مشکلات بخش کیاکلا با حضور استاندار و برخی مدیران ارشد اظهار داشت: احداث داکت بتنی با ارتفاع یک متر از سوی جهاد کشاورزی در اراضی مربوط به شهرک گلخانه ای تاکنون بی فایده بوده است.

وی افزود: جهاد کشاورزی در احداث این داکت توجهی به نظرات مسئولین کیاکلا و افزایش ارتفاع آن نکرده است.

بخشدار کیاکلا خوستار ارائه یک طرح سیل بند در منطقه برای جلوگیری از آسیب های جدی به اموال مردم شد.

وی همچنین با انتقاد از عدم آغازعملیات اجرایی مجتمع بانک جهانی کشاورزی در کیاکلا تصریح کرد: این پروژه طبق برنامه باید در سال گذشته کلنگ زنی می شد که هنوز از مسئولین جهاد در این خصوص مطلبی عنوان نشده است.

به گفته وی، زمین مورد نظر برای احداث این مجتمع آماده است.

اصغری با بیان اینکه بی توجهی دولتهای گذشته موجب محرومیت کیاکلا شده است، خاطرنشان کرد: طرحهای در دست اجرا و اجرا شده در دولت نهم موجب برطرف شدن بخش قابل توجهی از محرومیت کیاکلا شده است.

وی با تاکید بر اینکه اولویت پروژه های کیاکلا باید در بخش راه باشد، ادامه داد: توجه به راههای مرتبط به کیاکلا موجب بر طرف شدن مشکلا ترافیکی شهرهای اطراف نیز خواهد شد.

بخشدار کیاکلا اضافه کرد: پل ارتباط دهنده بین کیاکلا و بابل دارای قدمت 70 ساله است که نیاز اساسی به بازسازی دارد ودر صورت نیاز به احداث پل جدید زمین مورد نیاز نیز آماده است.

همچنین استاندار مازندران در حال حاضر مانعی برای رشد و توسعه مازندرن وجود ندارد.

سید محمد کریمی با بیان اینکه انتظارات مردم به حق است، خاطرنشان کرد: با به چالش کشیدن عمکرد ضعیف دولت های گذشته مشکلی برطرف نخواهد شد و در حال حاضر باید به گونه ای کار کنیم که آیندگان از ما ایرادی نگیرند.

فرماندار قائم شهر نیز با اعلام اینکه نگاه عادلانه ای در شهرستان در توزیع اعتبارات وجود دارد، تصریح کرد: مصوبات سفرهای هیئت دولت در بخش کیاکلا موجب تحول این منطقه شده است.

حسن قلی زاده به ساخت نه مدرسه در سه سال گذشته در کیاکلا اشاره کرد وگفت: مردم منطقه در خصوص تامین برق دچار مشکلات فراوانی هستند که با اجرای پست برق 63 کیلووات این مشکل قابل حل است.

وی افزود: در خصوص خرید زمین مورد نظر پست برق مذاکرات نهایی به مبلغ 50 میلیون تومان انجام شده است که به علت عدم پرداخت کامل این هزینه از سوی شرکت برق منطقه ای این طرح هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

قلی زاده با اشاره به عدم توانایی مالی دستگاه های اجرایی کیاکلا، خواستار هزینه کامل از سوی شرکت برق منطقه ای استان در خصوص اجرای این پروژه شد.

فرماندار شهرستان قائم شهر به مطالعه طرح هادی 9 روستای کیاکلا اشاره کرد و اظهار داشت: بیمارستان کیاکلا مصوب سفر هیئت دولت با اعتبار 750 میلیون تومان بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.