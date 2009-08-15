به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه در 26 قسمت 45 دقیقه‌ای برای شبکه تهران تهیه می‌شود و تصویربرداری آن از 13 مهر ماه پارسال آغاز شده و همزمان با ضبط تدوین و صداگذاری انجام می‌شود. به گفته مجید رجبی‌معمار مدیر شبکه تهران این مجموعه بعد از ماه رمضان روی آنتن شبکه تهران می‌رود.

در مجموعه تلویزیونی "به کجا چنین شتابان" آهو خردمند، رضا رویگری، بهروز بقایی، رضا رویگری، علی عمرانی، بابک حمیدیان، عسل بدیعی، پرستو گلستانی، فریبا متخصص، شراره دولت آبادی، گیتی ساعتچی، نیلوفر شهیدی، فریدون مهرابی، حدیثه تهرانی و... بازی می‌کنند.

داستان این پروژه درباره جوانی است که قصد دارد یک شبه ره 100 ساله برود. طالبی فیلمنامه "به کجا چنین شتابان" را همراه لیلی کریمان به تهیه‌کنندگی حسن شکوهی نوشته و عوامل پروژه عبارتند از شهریار اسدی مدیر تصویربرداری، علی کاظمی مدیر تولید، محمد محمدعلی آهنگساز، مسعود ولدبیگی طراح گریم و علی نیکرفتار عکاس.