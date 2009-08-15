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۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۲۲

نرم ‌افزار مذهبی "نرگسانه" در کرمانشاه تولید شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون دانشجویی، فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کرمانشاه گفت: نرم‌افزار فرهنگی، مذهبی "نرگسانه" با محوریت امام زمان (عج) در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تولید شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حمیدرضا اختری صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این نرم‌افزار با هدف آشنایی هر‌چه بیشتر اقشار مختلف جامعه به‌ویژه جوانان با فلسفه وجودی امام عصر(عج) و شناخت بیشتر از آن حضرت توسط رسول قاسمی تهیه و طی هفته گذشته منتشر و در سطح وسیعی توزیع شده است.

 

وی ادامه داد: در نرم‌افزار نرگسانه بخش‌های مختلفی از جمله امام مهدی(عج) در قرآن، زندگینامه امام زمان(عج)، نغمه‌های انتظار، احادیث و ادعیه با امکانات مختلف نرم‌افزاری تدارک دیده شده است.

 

اختری ‌افزود: در تهیه و تولید این نرم‌افزار تلاش شده تنوع و جلوه‌های بصری و زیبایی‌شناسی کار رعایت شود و در بخش‌های گوناگون اثر مناجات، مداحی، سخنرانی و ناله‌های فراق به زیبایی دیده شده و امکانات مختلف دیگری از جمله داستان، گالری عکس، زنگ موبایل، تم گوشی و نرم‌افزار تلفن‌های همراه نیز در آن تعبیه شده است.

 

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطر نشان کرد: یکی از خصوصیات مومنان واقعی شناخت امام عصر خود است که همه ما باید دامنه اطلاعات و دانسته‌های خود از وجود مقدس امام زمان(عج) را بیشتر کنیم و تولید این نرم‌افزار و کارهای مشابه ما را در این شناخت یاریگر خواهد بود.

کد مطلب 929794

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