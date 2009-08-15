میرهاشمی دبیر کل دومین جشنواره تجسمی فجر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جشنواره‌ بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر از 12 بهمن تا 12 اسفند امسال برگزار می‌شود و محمود شالویی با صدور احکامی غلامعلی طاهری را به عنوان قائم‌مقام رئیس شورای سیاستگذاری و سیدعباس میرهاشمی را به عنوان دبیر کل آن منصوب و معرفی کرد.

نخستین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر در رشته‌های نقاشی، کاریکاتور، عکس، گرافیک (پوستر) و مجسمه‌ با شعار امید به آینده از 12 بهمن تا 12 اسفند 1387 در موزه هنرهای معاصر تهران، فرهنگسرای نیاوران، خانه هنرمندان و مجموعه فرهنگی آزادی برگزار شد.