میرهاشمی دبیر کل دومین جشنواره تجسمی فجر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر از 12 بهمن تا 12 اسفند امسال برگزار میشود و محمود شالویی با صدور احکامی غلامعلی طاهری را به عنوان قائممقام رئیس شورای سیاستگذاری و سیدعباس میرهاشمی را به عنوان دبیر کل آن منصوب و معرفی کرد.
نخستین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر در رشتههای نقاشی، کاریکاتور، عکس، گرافیک (پوستر) و مجسمه با شعار امید به آینده از 12 بهمن تا 12 اسفند 1387 در موزه هنرهای معاصر تهران، فرهنگسرای نیاوران، خانه هنرمندان و مجموعه فرهنگی آزادی برگزار شد.
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