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۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۰۸

میرهاشمی دبیر کل دومین جشنواره تجسمی فجر شد

میرهاشمی دبیر کل دومین جشنواره تجسمی فجر شد

مدیر کل دفتر تجسمی وزارت ارشاد با صدور احکام جداگانه دبیر کل و قائم‌مقام رئیس شورای سیاستگذاری دومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جشنواره‌ بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر از 12 بهمن تا 12 اسفند امسال برگزار می‌شود و محمود شالویی با صدور احکامی غلامعلی طاهری را به عنوان قائم‌مقام رئیس شورای سیاستگذاری و سیدعباس میرهاشمی را به عنوان دبیر کل آن منصوب و معرفی کرد.

نخستین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر در رشته‌های نقاشی، کاریکاتور، عکس، گرافیک (پوستر) و مجسمه‌ با شعار امید به آینده از 12 بهمن تا 12 اسفند 1387 در موزه هنرهای معاصر تهران، فرهنگسرای نیاوران، خانه هنرمندان و مجموعه فرهنگی آزادی برگزار شد.

کد مطلب 929796

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