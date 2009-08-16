طرح نهضت آسفالت روستاهای آذربایجان غربی با مشکل مواجه است

سید سلمان ذاکر در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با تاکید بر توجه به عمران روستایی در استان افزود: وزرات راه و ترابری باید برای تکمیل شدن این طرح اعتبار ویژه اختصاص دهد.

وی در ادامه با بیان اینکه برنامه عمران روستایی در کشور به طور متوازن اجرا نمی شود، اظهار داشت: توزیع اعتبارت راه روستایی در کشور عادلانه نیست و براساس سهم جمعیتی و فراوانی روستاها انجام نمی گیرد.

ذاکر تامین نیازهای اساسی مردم، برقراری عدالت در توزیع امکانات و رفع مشکلات آنان را از وظایف اصلی دولتها عنوان کرد.

نادر قاضی پور یکی دیگر از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس نیز با انتقاد شدید عدم توجه به توسعه و عمران روستاهای استان اظهار داشت: با وجود اقدامات انجام شده در چند سال اخیر در عمران روستاها، با توجه به گستردگی جامعه روستایی و پراکندگی روستاهای منطقه برای جبران عقب ماندگیهای گذشته و تامین نیازهای ضروری روستائیان اعتبارت عمرانی باید به صورت متوازن و عادلانه در کشور توزیع شود.

نادر قاضی پور خاطرنشان کرد: اگر یک صدم اعتبارات هزینه شده در شهرها در روستاها صرف شود روستاهای استان از محرومیت نجات پیدا می کنند.

وی با اشاره به تاکید مسئولان کشور در خصوص گسترش خدمات رفاهی وزیربنایی در مناطق دورافتاده و روستایی گفت: متاسفانه در آذربایجان غربی در راستای این تاکیدات برنامه ریزی انجام نمی شود و با گذشت سه دهه همچنان شاهد محرومیت در بخش های مختلف روستاها هستیم.

وی همچنین از وزارت راه و ترابری خواست اعتبار مورد نیاز برای آزادسازی اراضی مورد نیاز در طرح تعریض و بهسازی راه روستایی امامزاده و کشتیبان ارومیه را از محل اعتبارات ملی تامین کند.