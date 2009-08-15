آبرسانی به روستاهای قم با مشکل اعتبارات روبرو است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس سعید ابوالقاسمی راد صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات ناشی از کمبود آب در روستاهای قم اظهار داشت: بیش از 40 روستای قم دارای مشکل در زمینه تامین آب مناسب هستند که شرکت آبفای روستایی قم در جهت رفع این مشکل تلاش شبانه روزی را در راس فعالیت های خویش قرار داده است.



وی کمبود اعتبارات را مشکل اصلی در راه آبرسانی به روستاهای قم دانست و ابراز داشت: با توجه به اینکه روستاهای قم کماکان با مشکل کم آبی مواجه هستند، مسئولان استان باید توجه ویژه در اختصاص اعتبارات به شرکت آب و فاضلاب روستایی داشته باشند.



وی با بیان اینکه بهداشت و سلامت مردم بستگی به آبرسانی مناسب دارد اظهار داشت: آبرسانی مناسب نیز منوط به تامین اعتبارات لازم در این زمینه است که باید در این زمینه تمهیدات لازم از سوی مسئولان استانی اندیشیده شود.



وی خاطر نشان کرد: در صورت تامین اعتبار لازم، می توانیم در برخی دیگر از روستاها که دارای آب هستند ولی آب آنها از کیفیت پایین برخوردار است دستگاه آب شیرین نصب کنیم.



ابوالقاسمی راد با تقسیم روستاهای قم از نظر مشکل آب به سه دسته گفت: یک دسته از روستاها کم آب هستند که این کم آبی در مواقع خشکسالی بیشتر خود را نشان می دهد و سبب بروز مشکلاتی در روستاها می شود.



معاون نظارت و بهره برداری آبفار قم با بیان اینکه دسته دیگر روستاهای استان دارای آب غیر قابل شرب هستند، خاطر نشان کرد: این روستاها از نظر کمیت آب مشکلی ندارند منتهی مطلوبیت آب آنها بسیار پایین است وEC آنها بالاتر از 5 هزار است که قابل شرب نیست.



وی با تاکید بر این که دسته ای دیگر از روستاهای قم با مشکل کمبود شدید آب مواجه هستند ابراز داشت: شرکت آب و فاضلاب روستایی، همه روستاهای کم آب قم که تعداد آنها به 40 می رسد را روزانه به وسیله تانکر آبرسانی می کند.



ابوالقاسمی راد افزود: تعداد 50 عدد تانکر در این روستاها نصب شده است که 4 تانکر آبرسانی سیار بدون تعطیلی و حتی بدون یک روز وقفه آب آنها را تامین می کنند.



وی با بیان اینکه ماهانه بیش از 200 سرویس توسط تانکرهای 14 هزار لیتری آبرسانی به روستاهای قم انجام می گیرد، خاطر نشان کرد: ماهیانه بین 3 تا 4 هزار متر مکعب آب بین روستاهای قم توزیع می شود که این میزان تاحدودی توانسته مشکل کم آبی در این روستاها را مرتفع کند.



معاون نظارت و بهره‌برداری آبفار قم در ادامه با اشاره به کنترل کیفی شدید آب توزیعی بین روستاها یادآور شد: آب توزیعی بین روستاهای قم از سوی شرکت آب و فاضلاب روستایی و مرکز بهداشت با آزمایش های مختلف به شدت کنترل می شود که هم اکنون کیفیت آب توزیعی از استاندار کشوری بالاتر است.



وی همچنین با بیان اینکه بارندگی‌ها هیچ تاثیری در کاهش مشکلات ناشی از کمبود آب در روستاها نداشته است، اظهار داشت: روستاهای قم کماکان در معرض خشکسالی قرار دارند و به نوعی می توان گفت روستاهای قم وارث 10 سال خشکسالی هستند که به راحتی کمبود آب آنها جبران نمی شود.



ابوالقاسمی راد در ادامه با بیان اینکه مجتمع های آبرسانی به 80 روستا و آب رسانی به منطقه سلفچگان در حال حاضر در دست اجرا است، اظهار داشت: این دو مجتمع با مشکل کمبود اعتبار مواجه هستند و به همین دلیل عملیات اجرایی آنها به کندی پیش می‌رود.



وی در پایان با اشاره به اعتبارات مورد نیاز بهره برداری از فاز اول این دوطرح آب رسانی تصریح کرد: فاز اول مجتمع آب رسانی به منطقه سلفچگان به چهار میلیارد تومان وفاز اول مجتمع آب رسانی به 80 روستا ی قم به سه میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.