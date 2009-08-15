469 زندانی غرب گلستان مشمول عفو و تخفیف شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، درگاه یکتا پیش از ظهر شنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: از این تعداد، پس از اجرای دستورالعمل عفو ابلاغی 213 نفر از زندان آزاد و 256 نفر تاکنون مشمول تخفیف مجازات قرار گرفتند.

وی اظهار داشت: به محض ابلاغ دستورالعمل عفو پیشنهادی ریاست محترم قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری با بسیج امکانات به بررسی پرونده ها و مشمولین عفو و واجد شرایط پرداختیم که تاکنون منجر به آزادی 213 نفر و تخفیف و تقلیل مجازات 256 نفر از مددجویان غرب استان استان شده است.

به گفته یکتا، حدود 90 درصد پرونده ها مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته که این تعداد آزادی و تخفیف مجازات طی شش سال گذشته بی سابقه بوده است.

رئیس زندان مرکزی گلستان بیان داشت: از سال 1384 چنین عفو عمومی اعلام نشده بود که این عفو با شرایط اعلام شده که با کار کارشناسی خوبی انجام شده بود کاهش جمعیت کیفری زیادی را در سطح کشور شامل خواهد شد.

وی یادآورشد: اجرای این طرح موجب آزادی یا تخفیف و تقلیل مجازات بسیاری از مددجویان می شود.

حدود سه هزار مددجو در زندان گرگان به سر می برند.