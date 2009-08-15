افزایش قیمت نان فانتزی غیرقانونی است

خبرنگار مهر از زیرمجموعه های وزارت بازرگانی کسب اطلاع کرد قرار بر این است که شرکت غله، علاوه بر آردهای سهمیه ای میزان آردی را نیز به صورت آزاد فروشی در اختیار نانوایان فانتزی پز قرار دهد که این کار باید بعد از ماه مبارک رمضان صورت گرفته است.

وی افزود: تولیدکنندگان نان فانتزی همچنین طی هفته های گذشته، سهمیه آرد ماه مبارک رمضان خود را نیز به قیمت یارانه ای دریافت کرده اند و قرار بر افزایش قیمت نبوده، پس این افزایش قیمت غیرقانونی است.

به گزارش مهر، قیمت نان فانتزی در روزهای اخیر به دلیل آنچه که حذف یارانه آرد اعلام شده، با رشد 100 درصدی مواجه شده است.