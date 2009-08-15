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۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۲۱

وزارت بازرگانی :

افزایش قیمت نان فانتزی غیرقانونی است

افزایش قیمت نان فانتزی غیرقانونی است

وزارت بازرگانی با بیان اینکه تولیدکنندگان نان فانتزی سهمیه آرد ماه مبارک رمضان خود را دریافت کرده اند، اعلام کرد هرگونه افزایش قیمت این نوع نان توسط نانوایان فانتزی در شرایط فعلی خلاف قانون است.

خبرنگار مهر از زیرمجموعه های وزارت بازرگانی کسب اطلاع کرد قرار بر این است که شرکت غله، علاوه بر آردهای سهمیه ای میزان آردی را نیز به صورت آزاد فروشی در اختیار نانوایان فانتزی پز قرار دهد که این کار باید بعد از ماه مبارک رمضان صورت گرفته است.

وی افزود: تولیدکنندگان نان فانتزی همچنین طی هفته های گذشته، سهمیه آرد ماه مبارک رمضان خود را نیز به قیمت یارانه ای دریافت کرده اند و قرار بر افزایش قیمت نبوده، پس این افزایش قیمت غیرقانونی است.

به گزارش مهر، قیمت نان فانتزی در روزهای اخیر به دلیل آنچه که حذف یارانه آرد اعلام شده، با رشد 100 درصدی مواجه شده است.

کد مطلب 929809

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