در دنیای جدید تقسیم کاری که بین ملل وجود دارد همچنین تجارت آزاد بین کشورها ، ملت ها را به قدری به یکدگر وابسته کرده که تصور جنگ را تا حد بسیاری مشکل می سازد . توجه عمومی از جانب فعالیتهای عمومی به سوی رشد اقتصادی معطوف شده و رفاه عمومی بیشتر مورد توجه است تا افزایش تسحلیات جنگی . مهمترین تصمیم دولتها در رابطه با روابطشان با دیگر کشورها و جریانهای مهم سیاسی جهان بر پایه عوامل اقتصادی شکل می گیرند از این روست که شاهد بوجود آمدن شرکتهای چندملیتی و همچنین تاسیس سازمانهای مختلف تجاری ، مالی ، صنعتی و حتی کشاورزی هستیم.

نظریه های اقتصادی امپریالیسم اساساَ بر این نظر محوری متکی اند که همه مسائلی که در روابط بین المللی و کشورها بوجود می آید ناشی از قدرت اقتصادی نیست بلکه منافع اقتصادی عامل اصلی است. یکی از رقبای این دیدگاه دیدگاه رویکردی مارکسیستی بود که از سوی پاره ای از پیشروا آن چون لنین ارائه می شد. اکثریت نخبگان و نظریه پردازان کشورهای جهان سوم نظریه امپریالیسم لنین را پذیرفته بودند و رویکرد وی روی دیدگاه آنها نسبت به غرب تاثیرنهاده بود. از این رو نظریه مارکسیستی بویژه در باب امپریالیسم وجنگ برای مدتی ذهنیت غالب بسیاری از سیاستمداران و نویسندگان گشت.

مارکسیسم بیش از هر چیز بر این اعتقاد قوت بخشید که سرمایه داری در واقع اسارتی است که مردم می کوشند تا خود را از آن برهانند و این امر در گرو یکسری تحولات تاریخی و اجتماعی است . سرتاسر تاریخ عرصه مبارزه میان یک گروه غالب و حاکم با گروه مخالف است و هر کس که کنترل نظام اقتصادی را در دست دارد کنترل نظام سیاسی را هم در دست خواهد گرفت.

مارکس بر این نظر بود که افزایش فقر طبقه کارگر منجر به انقلابی علیه طبقه سرمایه دار می گردد و این امر نابودی سرمایه داری را به دنبال دارد. مارکس رشته ای از منازعات مابین طبقه پرولتاریا و بورژوا را به تصویر می کشد که در نهایت منجر به انقلاب ودر نهایت سرنگونی سرمایه داری می شود. برخورد طبقه بورژوای سرمایه دار با طبقه کارگر منجر به ظهور نظام سوسیالیستی می گردد که پیش بینی می شد با پیدایش یک نظام اقتصادی و سیاسی اجتماعی کمونیستی دولت از بین خواهد رفت. لنین که بازتابی از ستمگری انقلابی روسیه بود بیش از هر کس در سوق مارکسیم به سمت خشونت و وحشت نقش داشت. او بر این نظر بود که چون گفته های مارکس نادرست از آب درامده از این رو با خشونت که لازمه هر انقلاب است می توان دولت کارگری را به جای دولت بورژوایی نهاد و این امر تنها با انقلابی سراسر اکنده از خشونت امکان پذیر است. از نظر لنین امپریالیسم مرحله انحصاری سرمایه داری است . از نظر مارکسیست – لنینیست ها سرما یه داری مالی از آنجا که منشا امپریالیسم است منبع اصلی جنگ های بین المللی در عصر سرمایه داری نیز است. آنها چنین نتیجه می گرفتند که نابودی کشورهای سرمایه دار پیش شرط اساسی از بین رفتن منازعات بین المللی است.

تاریخ روابط بین الملل بعد از جنگ جهانی دوم چندان با نظریه امپریالیسمی و مارکسیستی سازگاری نداشت. دولتهای کمونیستی خود به خاطر منازعاتی که بینشان در گرفت از هم گسیخته شدند. در دهه 1960 روابط اتحاد شوروی و جمهوری خلق چین به تیرگی انجامید زیرا که چین شوروی را عمده ترین تهدید کننده صلح جهانی تلقی می‌کرد.

انتقادات بسیاری علیه نظریه های اقتصادی امپریالیسم و مارکسیسم صورت گرفته است . در دهه های اخیر هانس مورگنتا از مهمترین منتقدانی بوده است که نظریه امپریالیسم لنین را مورد مداقه قرار داده است . از دیدگاه مورگنتا لزوما هر گونه افزایش قدرت بین الملی یک کشور نمی تواند خصلتی امپریالیستی داشته باشد. به اعتقاد وی دیدگاه اقتصادی امپریالیسم بر این سعی است که با تجربه ای محدود ازچند کشور مجزا قانونی عام وتاریخی ارائه کند و دوره های پیش از سرمایه داری را نادیده می گیرد. از دید مورگنتا این نظریه قادر نیست تبیین شایسته ای از سرمایه داری حتی در دوره امپریالیسم را ارائه دهد. پیشرفت سرمایه داری در هر جامعه نیازمند برنامه ریزی جدی و عقلانی است و این امر در یک محیط بین المللی با ثبات صورت می گیرد از این رو بیشتر سرمایه داران طالب صلح هستند تا که جنگ . زیرا شمار کسانی که از جنگ زیان می بینند به مراتب بیش از کسانی است که از آن سود می برند.

همچنین جنگهای مهمی که پس از سال 1870 صورت گرفت اساسا دلیل اقتصادی نداشته است . از جمله جنگ جهانی اول و دوم تنها بر اساس انگیزه های اقتصادی بوجود نیامد .رقابت انگلستان و آلمان در جنگ جهانی اول به ویژه در رابطه با تسلیحات دریایی ارتباط چندانی به سرمایه داری نداشته است زیرا انگلستان هر چند می دانست آلمان پیشرفت آنها را تهدید می کند امادر عین حال این دوکشور از مهمترین مشتری های کالاهای یکدگر نیز بودند . اگر امپیریالیسم سرمایه داری انگیزه اصلی انگلستان در جنگ علیه آلمان بود این کشور باید با امریکا نیز که یکی از مهمترین رقبایش محسوب می شد به جنگ برخیزد. در نتیجه این تصور نادرستی است که نابرابری قدرت باید لزوما به جنگ بیانجامد و کنترل اقتصادی ضروتا موجب استثمار اقتصادی نمی شود.