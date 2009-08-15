به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره منطقهای ساوالان با حضور مدیران استان اردبیل، فیلمسازان، عکاسان، فیلمنامهنویسان و طراحان پوستر 9 استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، کردستان، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و اردبیل آغاز به کار کرد.
همزمان با جشنواره نمایشگاهی از عکسهای حاضر در بخش مسابقه عکس جشنواره برپا شده و در معرض دید عمومی قرار گرفته است. جشنواره منطقهای ساوالان در چهار بخش فیلم کوتاه، عکس، فیلمنامه و پوستر فیلم طراحی شده است.
برپایی کارگاههای آموزشی، جلسات نقد و بررسی فیلمها، کارگاههای آموزشی، تدوین فیلم کوتاه و نمایش فیلم سینمایی و بازدید از از اماکن و آثار تاریخی و تفریحی از جمله این برنامههاست.
جشنواره منطقهای ساوالان تا 27 مردادماه در استان اردبیل برگزار میشود.
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