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۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۳۰

جزایری خبرداد:

نشست هم اندیشی "عملیات روانی و رسانه"برگزار می شود

نشست هم اندیشی "عملیات روانی و رسانه"برگزار می شود

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح از برگزاری نشستی تخصصی با عنوان هم اندیشی "عملیات روانی و رسانه" خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید مسعود جزایری معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در این خصوص افزود: این هم اندیشی که با حضور جمعی از استادان دانشگاه و مدیران رسانه های دیداری و شنیداری، مکتوب و مجازی برگزار خواهد شد ، مقدمه ای برای برگزاری همایشی با همین نام در آینده ای نزدیک محسوب می شود.

سردار جزایری تاکید کرد: رسانه ها یکی از مهم ترین و کارسازترین ابزار انجام عملیات نرم هستند.

وی برگزاری این هم اندیشی را در راستای اقدامات عملی معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح برای بررسی ابعاد مختلف عملیات روانی دشمن در سی سال گذشته دانست و افزود: این معاونت در اواخر سال گذشته به برگزاری همایش عملیات روانی؛ مهندسی و آینده پژوهی مبادرت ورزید که با استقبال نخبگان و شخصیت های ممتاز فرهنگی، علمی و دفاعی کشور روبرو شد.

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح افزود: این هم اندیشی برای نظر خواهی در خصوص همایش عملیات روانی و رسانه و بررسی ابعاد آن برگزار می شود.

گفتنی است هم اندیشی مذکور در تاریخ 26 ماه جاری در سازمان ایرانی مجامع بین المللی وزارت امور خارجه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 929821

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