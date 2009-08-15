نشست هم اندیشی "عملیات روانی و رسانه"برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید مسعود جزایری معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در این خصوص افزود: این هم اندیشی که با حضور جمعی از استادان دانشگاه و مدیران رسانه های دیداری و شنیداری، مکتوب و مجازی برگزار خواهد شد ، مقدمه ای برای برگزاری همایشی با همین نام در آینده ای نزدیک محسوب می شود.

سردار جزایری تاکید کرد: رسانه ها یکی از مهم ترین و کارسازترین ابزار انجام عملیات نرم هستند.

وی برگزاری این هم اندیشی را در راستای اقدامات عملی معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح برای بررسی ابعاد مختلف عملیات روانی دشمن در سی سال گذشته دانست و افزود: این معاونت در اواخر سال گذشته به برگزاری همایش عملیات روانی؛ مهندسی و آینده پژوهی مبادرت ورزید که با استقبال نخبگان و شخصیت های ممتاز فرهنگی، علمی و دفاعی کشور روبرو شد.

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح افزود: این هم اندیشی برای نظر خواهی در خصوص همایش عملیات روانی و رسانه و بررسی ابعاد آن برگزار می شود.

گفتنی است هم اندیشی مذکور در تاریخ 26 ماه جاری در سازمان ایرانی مجامع بین المللی وزارت امور خارجه برگزار خواهد شد.