مراکز جمع آوری شیر در استان مرکزی ساماندهی می شود

علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه 70 درصد شیر تولیدی در استان در گاوداری‌های سنتی تولید می‌شود تصریح کرد: با توجه به اینکه در فصول گرم سال بار میکروبی بالاست و ظروف استفاده شده کاملا بهداشتی نیستند، کیفیت شیر چندان مطلوب نیست.

وی اضافه کرد: بدین منظور با ساماندهی مراکز جمع آوری شیر، شیری بدون مجوز تولید نمی شود و تمام ابزار تولید شیر کاملا بهداشتی و مخزن ماشین‌های حمل شیر خام دوجداره می شوند تا شیری سالم به کارخانه‌ها راه یابد.

ابراهیمی با اشاره به اینکه در سال گذشته به علت خشکسالی‌ میزان شیر خام تولیدی استان به 295 هزار تن کاهش یافته است افزود: طبق بارندگی های اخیر پیش بینی می شود امسال میزان تولید شیر استان افزایش داشته باشد.

مدیر دام جهاد کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: اردیبهشت، خرداد و تیر از جمله ماه‌هایی هستند که تولید شیر در آن‌ها بسیار زیاد است بنابراین تولید شیر استان روزانه به حدود 808 تن در این ماه ها می رسد.

وی افزود: 60 درصد شیر استان در شش ماهه نخست سال و 40 درصد در شش ماهه دوم سال تولید می‌شود.

ابراهیمی با بیان اینکه شهرستان‌های شازند، خمین و اراک به ترتیب رتبه‌های اول استانی در تولید شیر را دارند اذعان داشت: با توجه به اینکه میانگین سرانه مصرف شیر و محصولات لبنی در کشور 114 کیلوگرم است، شیر تولیدی در استان دو برابر نیاز مصرفی است و این مازاد بر نیاز به استان‌های تهران، اصفهان، قم و کرمانشاه فرستاده می‌شود.

در حال حاضر چهار میلیون و 640 هزار واحد دامی سبک و سنگین در استان مرکزی وجود دارد.