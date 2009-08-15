آمریکا تجهیزات نظامی به لیبی می فروشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، هیئتی از کنگره آمریکا به ریاست جان مک کین روز جمعه برای گفتگو در مورد حقوق بشر و اصلاحات سیاسی به لیبی سفر کرد.

این دیدار و پیشنهاد واشنگتن در مورد فروش تجهیزات نظامی به لیبی نشان دیگری مبنی بر بهبود روابط میان این دو کشور است.

بر اساس این گزارش سناتور جان مک کین در کنفرانس خبری در مقر سفارت آمریکا در طرابلس از نگرانی واشنگتن در مورد وضعیت حقوق بشر و اطلاحات سیاسی در لیبی خبر داد، اما هیچ جزییاتی در مورد فروش انواع تجهیزات نظامی به دولت لیبی نداد.

در گزارش وزات کشور آمریکا در سال 2008 در مورد وضعیت حقوق بشر لیبی آمده است که این کشور به شکنجه و آزار زندانیان و بازداشت غیر قانونی اسرای سیاسی می پردازد.

کاندیدای پیشین ریاست جمهوری آمریکا در ادامه از مخالفت واشنگتن با آزادی عبدالباسط المقرحی خبر داد؛ این فرد به دست داشتن در انفجار هواپیمای آمریکایی در شهر لاکربی متهم است.

در همین حال هیئت کنگره آمریکا از جمله جوزف لیبرمن سناتور دموکرات، لیندسی گراهام و سوزان کالینز جمهوریخواه پنجشنبه گذشته با معمر قذافی رههبر لیبی دیدار کرده و به گفتگو در مورد تحولات مثبت در روابط لیبی و واشنگتن پرداختند.