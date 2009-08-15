دو هزار جوان شهریاری در 22 گفتمان دینی سازمان تبلیغات شرکت کردند

حجت الاسلام حسین کوششی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: در مجموع در فصل تابستان 52 پایگاه در قالب هسته های فرهنگی جوان و بوستانها توسط این سازمان در سطح شهریار برپا شد و تا 25 مردادماه جاری فعالیت این پایگاه ها ادامه دارد.

وی از برگزاری مراسم تجلیل از دانش آموزان فعال خبر داد و افزود: طی برگزاری مراسمی 150 نفر از دانش آموزان ممتاز هسته های فرهنگی جوانان در بخش کودک و نوجوان و 200 نفر از اساتید و مربیان پایگاه ها و مراکز قرآنی تجلیل می شوند.

این مسئول با اشاره به برگزاری جشنواره قرآنی کودک ویژه شهرستانهای غرب استان تهران خاطرنشان کرد: در این جشنواره 600 نفر از دانش آموزان در مقاطع پیش دبستانی تا دبیرستان در رشته های نقاشی با مضامین قرآنی، خط، حفظ و ترتیل و مقاله شرکت کردند.

کوششی بیان داشت: این جشنواره در سطح غرب استان تهران به طور متمرکز در شهریار برگزار شد و در مراسم اختتامیه 25 نفر از دانش آموزان برتر تجلیل و تقدیر می شوند.

شهرستان یک میلیون و 200 هزار نفری شهریار در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع شده است.