محمد حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در حال حاضر روزانه حدود 100 تن گوشت قرمز و مرغ در سطح استان توزیع می‌شود.

وی با بیان اینکه تولید گوشت سفید و قرمز برای ماه مبارک رمضان آغاز شده است، گفت: گوشت تولیدی، گوشت منجمد گاوی است و پیش‌بینی می‌شود که در این ماه قیمت‌ها تغییری نکند.

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان در خصوص گوشت‌های وارداتی در این ماه تصریح کرد: تنها برای تامین گوشت قرمز، واردات انجام می‌شود که به صورت منجمد در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

ابراهیمی با بیان اینکه در ماه مبارک رمضان کمبودی از لحاظ گوشت مصرفی نخواهیم داشت گفت: تعداد ایستگاه‌های توزیع گوشت در شهرستان‌ها به طور متوسط سه تا چهار ایستگاه و در مرکز استان 50 ایستگاه است و در چند روز آینده تعداد این ایستگاه‌ها به 100 ایستگاه افزایش پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه علت گرانی گوشت مرغ در روزهای اخیر حضور گردشگران و زائران و در نتیجه افزایش تقاضا بوده است خاطر نشان کرد: قیمت گوشت مرغ در ماه رمضان تغییر نخواهد کرد.