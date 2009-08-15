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۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۴۷

سیدکمال سیدعلی:

پوشش بیمه ای صندوق ضمانت صادرات به 1.2 میلیارد دلار رسید

پوشش بیمه ای صندوق ضمانت صادرات به 1.2 میلیارد دلار رسید

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران اعلام کرد در 4 ماهه اول امسال صندوق ضمانت صادرات ایران یک میلیارد و 200 میلیون دلار پوشش بیمه ای انجام داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکمال سیدعلی امروز در جمع خبرنگاران گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران در سال 83 و 84 به ترتیب 72 و 180 میلیون دلار پوشش بیمه ای داشته که این رقم در 4 ماهه ابتدای سال جاری به بیش از 2 میلیارد دلار رسیده است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: در مجموع 12 سال ( از سال 72 تا 84)  صندوق توانسته 600 میلیون دلار پوشش بیمه ای انجام دهد در حالی که در سه سال و چهارماه اخیر این رقم 2 میلیارد و 30 میلیون دلار رقم خورده است، بنابراین رقم بدست آمده در 4 ماهه سال 88  قابل توجه است.

وی خواستار افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران شد و تصریح کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران با سرمایه 100 میلیون دلار انجام شده است که می تواند تا ده برابر پوشش بیمه ای انجام دهد، این درحالی است که تقاضای افزایش سرمایه صندوق به مراجع ذیربط ارائه شده ولی هنوز تصمیم گیری نشده است.

به گفته سیدعلی، بخشنامه ای به سیستم بانکی ابلاغ شده است که در آن، 200 میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی در اختیار صندوق ضمانت صادرات قرار خواهد گرفت تا پیمانکاران با پوشش صندوق بتوانند ضمانت نامه حسن انجام کار را برای ارائه در پروژه های پیمانکاری خارجی و مناقصات بین المللی که برنده می شوند، دریافت نمایند. سقف این ضمانت نامه ها یک میلیارد دلار است.
 

کد مطلب 929838

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