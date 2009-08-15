جزئیات انتشار یک میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی پتروشیمی

عادل نژاد سلیم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات انتشار اوراق مشارکت ارزی در صنعت پتروشیمی کشور گفت: بر اساس برنامه های تدوین شده در سالجاری باید نزدیک به 3 میلیارد و 300 میلیون دلار در طرحهای مختلف صنعت پتروشیمی کشور سرمایه گذاری انجام شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه قصد داریم برای انجام این حجم سرمایه در صنعت پتروشیمی از مشارکت و سرمایه گذاری های خارجی نیز استفاده کنیم، بیان کرد: از این رو، یکی از راهکارهای پیش بینی شده برای جذب منابع مالی مورد نیاز انتشار اوراق مشارکت است.

وی با اشاره به این موضوع که پیش بینی می کنیم حداکثر تا 2 ماه آینده انتشار و عرضه این اوراق آغاز شود، بیان کرد: بر اساس توافقهای صورت گرفته، قرار است برای انتشار این اوراق از طریق بانک توسعه صادرات ایران اقدام کنیم.

نژاد سلیم با بیان اینکه قرار است یک بانک اماراتی نیز برای انتشار اوراق با بانک توسعه صادرات ایران همکاری داشته باشد، اظهار داشت: در مجموع تا پایان سالجاری پیش بینی می شود حدود یک میلیارد دلار اوراق مشارکت عرضه شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه سرمایه گذاری در طرح های پتروشیمی سودآور و نرخ بازگشت سرمایه این طرح ها کوتاه مدت است، یادآور شد: در حال حاضر هنوز مکان توزیع این اوراق مشارکت نهایی نشده است.

به گفته این مقام مسئول، اولویت شرکت ملی صنایع پتروشیمی انتشار این اوراق در کشورهای منطقه و به ویژه در کشورهای حاشیه خلیج فارس است.



