روزانه چهار نفر در مشهد بر اثر سرطان فوت می کنند

رضا علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: اولین علت مرگ و میر همچنان بیماریهای قلبی و عروقی بوده و مرگ و میر بر اثر سوانح و حوادث، بیماریهای دستگاه تنفسی و سرطانها و تومورها در ردههای بعدی قرار دارند.
وی تصریح کرد: کمترین علل مرگ و میر در مشهد به بیماریهای اسکلتی عضلانی و بیماریهای زیر جلدی تعلق دارد.
علیمحمدی با بیان اینکه آمار خودکشی در ماه گذشته را 10 نفر بوده است گفت: همچنین در یک ماه گذشته 131 نفر بر اثر سرطان و تومورها در مشهد جان خود را از دست دادهاند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 100 درصدی داشته است.
مدیر آرامستان بهشت رضا(ع) مشهد خاطر نشان کرد: در تیر ماه سال جاری مرگ 1250 نفر فوتی در مشهد به ثبت رسیده که 68 درصد متوفیات را مردان و 32 درصد را زنان تشکیل میدهند.
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