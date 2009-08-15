برپایی نمایشگاه عکس "نماز و نیایش" در حوزه هنری مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول هنرهای تصویری حوزه هنری مازندران در گشایش این نمایشگاه گفت: 70 قطعه عکس در ابعاد 50 در 60 در دو بخش آماتور و حرفه ای که منتخبی از آثار ارسالی به جشنواره سراسری نماز و نیایش هستند در قالب نمایشگاه عکس مورد بازدید علاقه مندان قرار گرفت.

مهدی معصومی گرجی افزود: این نمایشگاه با همکاری حوزه هنری مازندران، ستاد اقامه نماز استان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران برپا شده است.

وی تصریح کرد: نمایشگاه عکس نماز و نیایش از امروز به مدت یک هفته آماده بازدید از علاقمندان بوده و بازدید کنندگان می توانند همه روزه تا پایان هفته از ساعت 9 تا 13 و 15 تا 18 به محل نمایشگاه واقع در حوزه هنری استان مراجعه کنند.

معصومی در پایان گفت: در حاشیه این نمایشگاه مسابقات احکام و نماز و انتخاب بهترین عکس و نقاشی برای سنین مختلف برگزار می شود.