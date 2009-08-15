پوتین پیش نویس لایحه همکاری هسته ای روسیه- ترکیه را تائید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، "ولادیمیر پوتین" پیش‌نویس لایحه همکاریهای دوجانبه مسکو‌ـ‌آنکارا در زمینه تاسیسات انرژی هسته ‌ای را تائید کرد.

پیش‌ نویس توافقنامه همکاری دو کشور شامل ایجاد گروه کاری مشترک برای مطالعه و امکان ایجاد تلاشهای هسته ‌ای مشابه در کشورهای سوم است.

ترکیه اعلام کرده در نظر دارد تا برای پاسخ گویی به نیازهای روز افزون انرژی خود پیش از سال 2015 سه نیروگاه هسته ای بسازد.

هدف از ساخت این نیروگاهها، کاهش وابستگی این کشور به منابع انرژی و گاز طبیعی ایران و روسیه اعلام شده است.

اخیراً روسیه از آمادگی خود برای ساخت ارزان قیمت نیروگاه برای ترکیه خبر داده است، اقدامی که کارشناسان آن را ترفند مسکو برای عقیم گذاشتن پروژه های انتقال گاز از ترکیه به اروپا ارزیابی می کنند.

ولادیمیر پوتین در حالی پیش نویس لایحه همکاری دوجانبه مسکو‌‌‌ـ‌آنکارا را در زمینه انرژی ‌هسته ‌ای را امضا کرد که هفته گذشته در سفر به ترکیه از آن خبر داده بود.

