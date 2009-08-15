منطقه ویژه خلیج فارس شرایط لازم برای سرمایه گذاری بنگالیها را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسن فرازنده در بازدید از منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس افزود: کسب 53درصد از کل سرمایه گذاریهای ثبت شده در مناطق ویژه کشور توسط منطقه ویژه خلیج فارس را نشان از پتانسیل بالای این منطقه دارد.

فرازنده با اشاره به اینکه استقرار صنایع بزرگ و انرژی بر در این منطقه در آینده پویایی و بالندگی خاصی به منطقه خواهد داد، بیان کرد: امیدواریم بتوانیم شرایط حضور سرمایه گذاران بنگالی را در کشور به خصوص منطقه ویژه اقتصادی فراهم کنیم.

در ادامه دکتر بهمن عیاررضایی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل منطقه ویژه خلیج فارس در این دیدار افزود: با توجه به وجود اسکله تخلیه و بارگیری مواد فله معدنی و فلزی و خط راه آهن سراسری که از منطقه عبور می کند یکی از مناطق متمایز با مزیتهای نسبی فراوان جهت جذب سرمایه گذاری خارجی است.

مدیرعامل منطقه از سنگ آهن، روی و آلومینیوم به عنوان صادرات منطقه نام برد و افزود: صادرات از اسکله منطقه در دو سال گذشته افزایش چشمگیری داشته تا آنجایی که نیاز به افزایش ظرفیت اسکله احساس و عملیات اجرایی در حال انجام است.

به گفته وی در حال حاضر بسیاری از کشورهای از جمله ایتالیا، امارات، مالزی و هند در این منطقه سرمایه گذاری کرده اند که می توان به آغاز به کار مجتمع فولاد کاوه جنوب با سرمایه گذاری مشترک ایران و هند و مجتمع هرمزآل با سرمایه گذاری ایران و ایتالیا به عنوان پروژه های بزرگ و تاثیر گذار در صنایع کشور نام برد.

عیاررضایی اظهار داشت: با توجه به مصوبه هئیت دولت در رابطه با اختصاص حدود 40 میلیون مترمکعب گاز از خط لوله صلح این منطقه محدودیتی دررابطه با گاز تا پایان برنامه های بلند مدت منطقه احساس نمی کند.