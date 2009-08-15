به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا معمری سرمربی تیم والیبال پیکان که به دنبال جدایی مصطفی کارخانه هدایت این تیم را بر عهده گرفت در برنامه سه ماههای که برای آمادهسازی تیمش در نظر گرفته است سفر به اروپا و برپایی کمپ تمرینی در دو کشور این قاره را لحاظ کرده است.
ترکیه، هلند و بلغارستان سه کشور پیشنهادی معمری برای اعزام والیبالیستهای پیکان است. اعضای هیئت رئیسه باشگاه پیکان موافقت ضمنی خود را با سفرهای اروپایی تیم والیبال این باشگاه اعلام کرده است. اما قرار است در جلسهای که یکشنبه شب برگزار می شود مجددا در این مورد بحث شده و سفر به دو کشور نهایی شود.
لزوم اجرای این برنامه از آنجایی اهمیت بیشتری پیدا کرده که پیکان مدافع چندساله عنوان قهرمانی رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور است. ضمن اینکه این تیم به عنوان نماینده ایران در رقابتهای لیگ جهانی حریفان خود را در پنجمین دوره این مسابقات شناخته است.
تیم پیکان در گروه B مسابقات باشگاههای جهان با نمایندگان لهستان، آمریکای شمالی و قطر همگروه شده است. این رقابتها 12 تا 17 آبان ماه به میزبانی دوحه قطر برگزار میشود.
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