به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا معمری سرمربی تیم والیبال پیکان که به دنبال جدایی مصطفی کارخانه هدایت این تیم را بر عهده گرفت در برنامه سه ماهه‎ای که برای آماده‎سازی تیمش در نظر گرفته است سفر به اروپا و برپایی کمپ تمرینی در دو کشور این قاره را لحاظ کرده است.

ترکیه، هلند و بلغارستان سه کشور پیشنهادی معمری برای اعزام والیبالیست‎های پیکان است. اعضای هیئت رئیسه باشگاه پیکان موافقت ضمنی خود را با سفرهای اروپایی تیم والیبال این باشگاه اعلام کرده است. اما قرار است در جلسه‎ای که یکشنبه شب برگزار می شود مجددا در این مورد بحث شده و سفر به دو کشور نهایی شود.

لزوم اجرای این برنامه از آنجایی اهمیت بیشتری پیدا کرده که پیکان مدافع چندساله عنوان قهرمانی رقابت‎های لیگ برتر باشگاه‎های کشور است. ضمن اینکه این تیم به عنوان نماینده ایران در رقابت‎های لیگ جهانی حریفان خود را در پنجمین دوره این مسابقات شناخته است.

تیم پیکان در گروه B مسابقات باشگاه‎‌های جهان با نمایندگان لهستان، آمریکای شمالی و قطر همگروه شده است. این رقابت‎ها 12 تا 17 آبان ماه به میزبانی دوحه قطر برگزار می‎شود.