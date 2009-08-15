خط دفاع مس مقابل سپاهان متحول می شود

مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: به دلیل مشکلات و ناهماهنگی هایی که در خط دفاعی مس کرمان در مقابل پرسپولیس روی داد تمرینات هفته گذشته روی هماهنگی و انسجام این بازیکنان متمرکز بود.

وی افزود: برای رفع این مشکلات جابجایی های در خط دفاعی مس انجام خواهد شد و امیدواریم با این تحولات مشکلات خط دفاعی مس را ترمیم شود.

وی تصریح کرد: به دلیل اینکه 2 تیم مس و سپاهان از تیمهای خوب کشور هستند، بازی تهاجمی را در دستور کار خود قرار می دهند و پیش بینی می شود امروز شاهد یکی از زیباترین بازی های لیگ برتر خواهیم بود.

سرمربی صنعت مس کرمان افزود: سیستم بازی سپاهان مقابل استقلال را تحلیل کرده ایم و دستورات لازم برای استفاده از نقاط ضعف و قوت سپاهان به بازیکنان داده شده است و با توجه به پتانسیل های تیم بازی قابل قبولی را در این دیدار به نمایش می گذاریم.

وی گفت: هدف مس در این بازی کسب حداکثر امتیاز و صعود به جایگاه بالای جدول است که در این خصوص تمام تلاش خود را بکار خواهیم بست.

مظلومی عنوان کرد: در این بازی یوسفی به دلیل محرومیت از سوی باشگاه حضور نخواهد داشت و منیعی نیز با مصدومیت جزئی مواجه است اما مصدومیت جوانینی تا حدودی برطرف شده و بنا به نیاز از این بازیکن استفاده خواهد شد.