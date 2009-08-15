تدوین "دنا" به نیمه رسید

توکلی به خبرنگار مهر گفت: امیر ایرانشاهی "دنا" را تدوین می‌کند که تا امروز نیمی از مجموعه تدوین شده، صداگذاری هم زیر نظر ایرانشاهی انجام می‌شود. به زودی و با انتخاب آهنگساز ساخت موسیقی این مجموعه شروع می‌شود.

کیوان محمودنژاد، امید آهنگر، حبیب دهقان‌نسب، حسین علی‌پور، رسول توکلی، حشمت آرمیده، ابوالفضل یزدی و نوشین خانی بازیگران مجموعه اپیزودیک 13 قسمتی "دنا" هستند. تعدادی از بازیگران یاسوج هم در این مجموعه ایفای نقش کردند.

سایر عوامل عبارتند از نویسنده: اکبر تدبیری، تصویربردار: محمد سبیله، صدابردار: وحید سلطانی، گریم: بابک شعاعی، طراح صحنه و لباس: علی شایانفر، مدیر تولید: مهدی مجلل، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: مسعود حقی، تدوینگر: امیر ایرانشاهی، تهیه‌کننده: ا. تدبیری، محصول شبکه استانی دنا.

توکلی فیلم‌های تلویزیونی "نیمه شکسته"، "شبنم" و "پلاک هفت" را کارگردانی کرده است.

