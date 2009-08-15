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۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۱۴

دربی صنعتی به نفع مس تمام خواهد شد

دربی صنعتی به نفع مس تمام خواهد شد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل مس کرمان با اشاره به آمادگی این تیم برای شکست سپاهان در اصفهان گفت: برای کسب 3 امتیاز در دربی صنعتی لیگ برتر به میدان می رویم.

عبدالرضا برهانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: شرایط تیم مس کرمان مطلوب است و تمرینات خوبی را طی هفته گذشته برگزار کرده ایم.

وی با اشاره به وضعیت مس و سپاهان در فوتبال کشور گفت: سپاهان در سالهای اخیر خود را به عنوان یکی از قطب های برتر فوتبال کشور معرفی کرده است و مس کرمان نیز همچنان به عنوان یکی از تیمهای مطرح کشور برای قهرمانی در لیگ تلاش می کند.

مدیر عامل مس افزود: سپاهان از بازیکنان و مربی خوبی برخوردار است که در کنار امکانات مناسبی که در اختیار دارد می تواند برای هر تیمی خطرساز باشد اما مس کرمان نیز با استفاده از پتانسیل های فراوان تیم تنها برای شکست سپاهان و قرار گرفتن در رده های بالای جدول بازی خواهد کرد.

وی افزود: این دیدار یکی از بازیهای مشکل مس خواهد بود اما با برنامه ریزی مناسبی که کادر فنی مس کرده اند و با طرح و برنامه با دست پر از اصفهان باز خواهیم گشت.

وی با اشاره به برخی حاشیه سازی های اخیر در تیم گفت: بازیکنان تیم به طور منسجم برای موفقیت مس تلاش می کننند و حمایت لازم از سوی هیئت مدیره از کادر فنی و بازیکنان صورت می گیرد.

 

کد مطلب 929857

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