نتایج روز اول برگزاری مسابقات والیبال قهرمانی کشور در کرج اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، دیروز روز اول برگزاری این دوره از مسابقات بود که در بخشی تیمهای قزوین و ارومیه به رقابت پرداختند.

در برگزاری بازیهای دیروز تیم آذربایجان غربی سه بر یک قزوین را شکست داد. تیم اردبیل سه بر صفر قزوین را مغلوب خود کرد و تیم توابع تهران سه بر یک بر تیم کرج پیروز شد.

هم اکنون مسابقات والیبال قهرمانی کشور با شرکت هفت تیم در رده سنی امیدها در سالن شهید فلاحت گر دولت آباد کرج در حال برگزاری است.

در مجموع در این دور از مسابقات تیمهای کرج، آذربایجان غربی، زنجان، کردستان، قزوین، توابع استان تهران و اردبیل در عرض یک هفته به رقابت می پردازند.

این مسابقات از دیروز بعداز ظهر آغاز شد و تا 29 مرداد ماه جاری ادامه دارد.