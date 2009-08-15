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۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۰۵

بهرامن :

سیاستهای حمایتی از بخش معدن در دولت دهم تداوم یابد

نایب رئیس خانه معدن ایران گفت: سیاستهای حمایتی از بخش معدن باید در دولت دهم تداوم یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بهرامن افزود: بر اساس آمار رسمی ، نرخ رشد بخش معدن در سال 86 به 7/17 درصد رسید که این نرخ رشد در تاریخ معدن کشور بی نظیر است.

وی ادامه داد: همچنین بخش معدن در سال 87 موفق شد با 7/4 میلیارد دلار صادرات، رتبه نخست صادرات غیرنفتی کشور را از آن خود کند.

نایب رئیس خانه معدن ایران با اشاره به همزمانی شروع به کار دولت دهم و تدوین برنامه 5 ساله پنجم توسعه، اظهار داشت: اکنون که اهمیت بخش معدن بیش از پیش برای مسئولان روشن شده است، دولت دهم باید برای رونق بخش معدن ، سیاستهای حمایتی خود را افزایش دهد.

بهرامن با بیان اینکه رکود جهانی و تحریم ، کمترین تاثیررا بر بخش معدن و صنایع معدنی در مقایسه با سایر بخش ها داشته است، تصریح کرد: ایران با داشتن حدود 55 میلیارد تن ذخایر قطعی و احتمالی معادن و 66 نوع ماده معدنی یکی از کشورهای مطرح در جهان است و بخش معدن در کشور به عنوان یک مزیت برای رسیدن به اهداف مشخص شده برای ایران 1404 است.

کد مطلب 929865

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