بودجه امسال دانشگاه پیام نور 450 میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، ابوالحسن موسوی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران از تخصیص اعتباری بالغ بر 50 میلیارد تومان به پروژه های عمرانی در سال جاری در این دانشگاه خبر داد و گفت: مجموع بودجه این دانشگاه در سال جاری اعتباری بالغ بر 450 میلیارد تومان است.

مدیرکل دفتر حوزه ریاست دانشگاه پیام نور کشور بودجه سال گذشته دانشگاه را 7.5 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: بودجه دانشگاه از شهریه دانشجویان و از بودجه یک ردیف عمومی تامین می شود که دولت موظف بود بر اساس برنامه چهارم توسعه بودجه را سرانه ای کند که باتوجه به قرار داشتن در سال آخر برنامه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

موسوی با بیان اینکه در حال حاضر 500 مرکز و واحد دانشگاه پیام نور در سطح کشور فعال است، عنوان کرد: در سال جاری برنامه ای جهت تاسیس واحد در سطح استان ها نداریم و از این نظر اشباع شده ایم.

وی با اشاره به فعالیت 56 دفتر نمایندگی دانشگاه پیام نور در کشورهای جهان، عنوان کرد: پیام نور یک دانشگاه بین المللی است که با شرط آشنایی افراد به زبان فارسی دانشجو می پذیرد.

مدیرکل دفتر حوزه ریاست دانشگاه پیام نور کشور در ادامه سهمیه پذیرش دانشجو در سال تحصیلی جدید را 300 تا 400 هزار نفر اعلام کرد و گفت: بر خلاف نظر عده ای که دانشجویان این دانشگاه را کارمندان دولت می دانند، هم اکنون 90 درصد دانشجویان فارغ التحصیلان دوره متوسطه هستند.

وی به برگزاری کلاس های آموزشی این دانشگاه در طول ایام هفته اشاره کرد و ادامه داد: دانشگاه پیام نور به صورت نیمه حضوری است و از این نظر مشکل جا و مکان برای برگزاری کلاس ها ندارد.

موسوی در ادامه به حذف رشته های کم جاذبه در این دانشگاه اشاره کرد و اظهار داشت: تعریف رشته های به روز و متناسب با نیازهای هر استان و تجدید نظر در نشر کتب درسی با محتوای تقوا، تواضع و فروتنی جهت شخصیت سازی افراد از دیگر برنامه های این دانشگاه است.

وی با بیان اینکه هم اکنون در سطح دانشگاه 56 رشته کارشناسی ارشد و 28 رشته گرایش دکتری ارائه می شود، خاطرنشان کرد: توسعه رشته ها در استان ها تنها به شرط وجود اعضای هیئت علمی با مدرک دکتری صورت می گیرد.

وی عنوان کرد: سرانه دانشجویان پیام نور کشور را 45 هزار تومان اعلام کرد و گفت: این در حالی است که در دیگر دانشگاه های دولتی سرانه هر دانشجو یک میلیون و 600 هزار تومان است.

مشاور امور مجلس دانشگاه پیام نور کشور در پایان تعداد اعضای هیئت علمی این دانشگاه را سه هزار نفر برشمرد و یادآور شد: این دانشگاه از افراد دارای مدرک دکتری در هر رشته دعوت به همکاری می کند.