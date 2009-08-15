30 درصد از جنگلهای کهور و گز کرمان در معرض نابودی قرار گرفته است

مسعود قابیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: جنگلهای منحصر بفرد کهور و گز در "ریگان" 30 هزار هکتار از پوشش گیاهی استان کرمان را به خود اختصاص داده اند که 30 درصد از این عرصه های طبیعی در حال نابودی است.

وی افزود: این جنگلهای محل زندگی گونه های منحصر بفرد جانوری و گیاهی است که با تخریب این جنگلها به این منابع نیز آسیب می رسد.

قابیلی افزود: شهرستان ریگان با وجود آب و هوای خشک و متوسط بارندگی تنها 50 میلیمتر در سال به دلیل سطح بالای آبهای زیر زمینی در این منطقه و همچنین وجود منابعی آب زیر زمینی غنی محل مستعدی برای رشد جنگلهای منحصر بفرد کهور ایرانی و گز می باشد که در سالهای اخیر با خطر نابودی مواجه شده است.

وی عنوان کرد: متاسفانه به دلیل خشکسالی های پیاپی در چند سال اخیر و کاهش بارندگی و همچنین برداشت بی رویه و نامطلوب از آب های زیر زمینی و عدم تجدید این منابع عملا با کاهش منابع آبی مواجه شده ایم که این مسئله در مناطق جنگلی موجب بروز خسارت به جنگل شده است.

وی افزود: یکی دیگر از عوامل مهم تهدید کننده جنگلها در این منطقه گسترش اراضی کشاورزی به درون جنگل می باشد که باعث بالا رفت درصد خسارت روی این پوشش گیاهی شده است.

