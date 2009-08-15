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۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۵۲

هشدار به مسئولان/

قاچاق کراک، هروئین و کریستال 140 درصد افزایش یافته است

قاچاق کراک، هروئین و کریستال 140 درصد افزایش یافته است

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس کرمان با اشاره به افزایش 140 درصدی قاچاق مواد مخدر صنعتی در استان به خصوص مواد سمی کراک، هروئین و کریستال، قاچاق این مواد را زنگ خطر جدی برای مسئولان و خانواده ها دانست.

سردار محمدرضا اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: متاسفانه در سال جاری شاهد افزایش 140.5 درصدی کشف مواد مخدر صنعتی به خصوص کراک، هروئین و کریستال هستیم که ضرورت توجه بیشتر مسئولان و هوشیاری بیشتر خانواده ها در کنترل فرزندان خود را گوشزد می کند.

وی تصریح کرد: در سال جاری قاچاقچیان مواد مخدر رویکرد بیشتری به قاچاق مواد مخدر صنعتی پیدا کرده اند و دلیل عمده این مسئله قیمت گران، حل آسان و مشکلتر شدن کشف مواد قاچاق است.

سردار اسحاقی عنوان کرد: طی 4 ماه ابتدایی سال جاری هزار و 300 کیلوگرم مواد مخدر از این نوع در استان کرمان کشف شده است که در مقایسه با مواد صنعتی کشف شده در همین مدت زمانی رشد چشمگیری یافته است.

وی با اشاره به افزایش 25 درصدی کشف مواد مخدر در استان گفت: مسئولان و مردم به خصوص خانواده جوانان باید در این خصوص توجه جدی داشته باشند.

فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان عنوان کرد: خطرناک ترین این گروه از مواد مخدر کراک است که دارای خلوص 97 درصد است و قدرت اعتیاد بالایی دارد به طوریکه  در کوتاه مدت موجب مرگ مصرف کننده می شود.

سردار اسحاقی گفت: این مواد در کنار ضربه به چرخه اقتصادی و اجتماعی جامعه زندگی معتاد را با خطر جدی مواجه می کند و پایان اعتیاد به این مواد مرگ قطعی خواهد بود.

کد مطلب 929879

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