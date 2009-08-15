تلاش برای قرار گرفتن پرونده دانشجویان بازداشتی در ساز و کار دانشجویی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد رهبر در جلسه شورای دانشگاه تهران با اشاره به حادثه 24 خرداد در کوی دانشگاه و وقایع پس از آن از جمله دستگیری استادان و دانشجویان تاکید کرد: "رسالت علمی" وظیفه اصلی دانشگاه تهران است لذا نباید اجازه دهیم مسائل دیگر باعث ایجاد افت مسائل علمی و پژوهشی در دانشگاه شود.

وی افزود: تلاش دانشگاه تهران بر این بوده است که پرونده های دانشجویان را در ساز و کار دانشجویی قرار دهد تا در آینده به عنوان مجرم و آشوبگر به آنها نگریسته نشود.

فرهاد رهبر گزارشی در مورد پیگیریهای انجام شده توسط دانشگاه تهران برای آزادی دانشجویان و اعضاء هیئت علمی بازداشت شده نیز در این جلسه ارائه کرد.

روسای کمیسیونهای مشورتی دانشگاه تهران نیز ضمن ارائه گزارش از اقدامات انجام شده از تلاشهای مجدانه فرهاد رهبر برای آزادی دانشجویان و اساتید دستگیر شده تقدیر کردند.

عضو کمیته ویژه پیگیری بازداشتهای اخیر نیز در گفتگو با مهر ضمن اعلام تعداد اساتید و دانشجویان بازداشتی بر اساس گزارشهای واصله گفت: کمیته ویژه در حال تحقیق است تا پس از بررسی جرائم دانشگاهیان بازداشتی در صورت قابل اغماض بودن آنها تا زمان بازگشایی دانشگاهها آزاد شوند.



محمدحسن دوگانی افزود: بر اساس این گزارش غیررسمی اسامی 16 نفر به کمیته داده شده که عنوان می شود این افراد دانشجو هستند. بر همین اساس ما در حال پیگیری از وزارت علوم هستیم که مشخصات این دانشجویان، دانشگاههای محل تحصیل و سایر موارد ضروری مشخص شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: کمیته ویژه در حال تحقیق است که این 16 نفر دارای چه جرایمی هستند و اگر این افراد جرم سنگین و ریشه دار نداشتند و قابل اغماض بود، این افراد پیش از آغاز سال تحصیلی آزاد شده و به درس خود ادامه دهند.

وی اضافه کرد: اگر از میان این افراد، افرادی باشند که در اغتشاشات حضور فعال داشته اند باید قوه قضائیه به این موضوع رسیدگی کند. چرا که این موضوعات به بررسی بیشتر نیاز دارد و بحث امنیت کشور و مشکلاتی که بوجود آمده مطرح است.

دوگانی تاکید کرد: این گزارش به صورت غیررسمی به کمیته ویژه که بازدیدهایی از زندان اوین داشته اند اعلام شده است.

وی اضافه کرد: کمیته ویژه بر این روند نظارت کاملی دارد تا این روند به صورت منطقی پیش برود. تلاش می کنیم تعداد کسانی که در بازداشت هستند به حداقل برسد و اکنون هم به دنبال این هستیم تعداد اندکی که بازداشت هستند آزاد شوند.

عضو کمیته ویژه پیگیری بازداشت های اخیر در خصوص احتمال آزادی دانشجویان زندانی به مهر گفت: با توجه به پیگیری های که در حال انجام است امیدواریم در هفته آینده موضوع دانشجویان زندانی به نتایج مثبتی برسد.

عضو کمیته ویژه پیگیری بازداشتهای اخیر در مورد سرنوشت چند تن از اساتید بازداشت شده دانشگاهها به مهر گفت: در حال حاضر به صورت غیررسمی تنها نام دو استاد از دانشگاههای تهران و شهیدبهشتی به کمیته ویژه اعلام شده که این دو نفر در بازداشت بسر می برند و اگر اسامی دیگری هم مطرح باشد، هنوز تایید نشده است اما کمیته ویژه این موضوع را هم پیگیری می کند.