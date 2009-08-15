حضور 101 ورزشکار قمی در دومین المپیاد دانشجویان پیام ‌نور

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رسول خادم پیش از ظهر شنبه در نشست ستاد خبری دومین المپیاد ورزشی پیام ‌نور افزود: امروز با توجه به شرایط کنونی حاکم بر جهان اسلام و توطئه‌ های استکبار جهانی در راستای نابودی نسل جوان ورزش بهترین راهکار مقابله با تهاجم فرهنگی است.

وی نهادینه کردن ورزش در بین جوانان و برگزاری مسابقاتی اعم از المپیادهای ورزشی دانشگاه‌ها و ... را راهی بر ای تربیت جوانان به امر ورزش عنوان کرد و اظهار داشت: باید ورزش کشور در سطح بین ‌الملل حرفی برای گفتن داشته باشد.

سرپرست تیم اعزامی از قم به المپیاد با مثبت ارزیابی کردن برگزاری المپیاد ورزشی دانشجویان دختر پیام نور کشور گفت: برای برگزاری موفق مسابقات همه باید رعایت نظم و برنامه ‌ریزی را سرلوحه کار خود قرار دهند.

خادم ادامه داد: در نخستین دوره ‌ای که در مسابقات المپیاد ورزشی دانشگاه پیام نور شرکت کردیم دو مدال طلا، چهار مدال نقره و چهار مدال برنز کسب کردیم.

وی در اختیار قرار دادن امکانات برای 4 هزار دانشجوی دختر را امتیازی مثبت برای دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی دانست و افزود: اکثر دانشجویانی که در این دوره از المپیاد در بیرجند حضور یافته‌ اند با این شهر آشنا نیستند و برگزاری این المپیاد باعث شناختن شهر فرهنگی بیرجند به این دانشجویان شد.

مدیر تربیت ‌بدنی دانشگاه پیام نور قم با بیان اینکه موافق برگزاری المپیاد در شهرهای بزرگ نیست، بیان داشت: ورزش باید به استان‌های کوچک و محروم کشیده شود تا گامی مثبت در راستای معرفی استان‌ها به همگان باشد.

خادم عدم برنامه ‌ریزی کمیته فنی را مشکل اصلی المپیاد ورزشی عنوان کرد و یادآورشد: امکانات در حد مطلوب ارائه شده است ولی اگر چه زحمت بسیاری کشیده ‌اند و ماه‌ها وقت گذاشته ‌اند اما برنامه‌ریزی مطلوبی در بحث فنی بر این دوره از مسابقات حاکم نیست.

وی به وضعیت برگزاری مسابقات نمره 18 داد و تصریح کرد: دو نمره به دلیل عدم برنامه ‌ریزی مناسب از عملکرد خوب مدیران و دست ‌اندرکاران کم می ‌کنم.