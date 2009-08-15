به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام نصیر نیک نژاد مدیرکل تبلیغات اسلامی تهران در دیدار جمعی از ائمه جماعات استان تهران در دهه بهداشت و نکوداشت مساجد گفت: باید با نور ایمان، روح حیات و بالندگی و سازندگی را در مساجد جاری کنیم .

نیک‌نژاد با تأکید بر اهمیت بهداشت خانه خدا و پیراستگی این مکان مقدس در آستانه ماه مبارک رمضان افزود: مسجد ، منزل رحمت حق است و بی تردیددر مکان پاک بهتر می توان با خالق هستی به راز و نیاز پرداخت .

وی افزود : پاکی مسجد به پاکی دلهای ما وابسته است، پس همه مؤمنان و خداجویان وظیفه دارند که در غبار روبی ‏مساجد بکوشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی ‌تهران در ادامه با ذکر این نکته که مساجد تنها سجده‏گاه و محل عبادت مسلمانان نیستند، یادآور شد: چه در زمان انقلاب و چه در دوره جنگ تحمیلی و حتی در حال حاضر ، مساجد در برابر شبیخون فرهنگی دشمن، مطمئن‌ترین و نفوذناپذیرترین سنگر دفاع ، مقابله و جهاد بوده و هستند .

دهه آخر شعبان هر سال به عنوان دهه بهداشت و نکوداشت مساجد گرامی داشته می شود .