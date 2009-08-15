مصوبات جدید مجلس در خصوص نظام وظیفه تا یکسال آینده اجرا نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر سرتیپ دوم پاسدار موسی کمالی روز شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مصوبات قانون جدید سربازی در مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کمیسیونهای ویژه و مرتبط به صحن علنی رفته و در حال بررسی است گفت :احتمالا 2 جلسه دیگر برای تصویب قانون طول خواهد کشید و زمان ابلاغ و اجرایی شدن آن تا سال آینده خواهد بود،بنابراین مشمولان در انتظار بهره مندی از موارد این قانون نباشند و به سربازی بروند.

طبق قانون جدید فرزند سوم خانواده ای که 2 فرزند آنها پیشتربه خدمت رفته باشند از سربازی معاف خواهد شد.

کمالی گفت: این قانون 70 ماده دارد که 46 ماده آن به تصویب رسیده و با توجه به یک فوریتی بودن آن ادامه بحث در مورد این قانون با توجه به مواردی همچون معرفی کابینه دولت تا یک ماه آینده به طول خواهد کشید و پیش بینی ستاد کل نیروهای مسلح آن است که تا ارایه این قانون به شورای نگهبان و سپس ابلاغ آن به ستاد کل نیروهای مسلح مدت زمانی و اجرایی شدن آن یک ساله وقت نیاز دارد.

کمالی در تشریح قوانین جدید سربازی با اشاره به 4 مورد مدت خدمت سربازی، معافیت دو برادری، معافیت های ایثارگران و معافیت های امدادجویان گفت: بخشی از مقررات از قبل به تصویب رسیده که از آن جمله می توان به مدت زمان دوره خدمت ضرورت، بعضی از معافیتهای ایثارگران و امدادجویان اشاره کرد که دراین زمینه نیز باید بررسی مجددی صورت گیرد.

وی گفت: به خصوص در بعضی از موارد مثل دوره خدمت سربازی که مصوبه مجلس باعث افزایش مدت خدمت بالغ بر 97 درصد سربازان می شود این بررسی را ضرورت می دهد.

به گفته کمالی با توجه به مراحل اجرایی شدن طرح قطعا این مراحل حداقل تا یک سال دیگر اجرایی نخواهد شد و مشمولان غایب نیز در شمول این مقررات قرار نمی گیرند.

وی با اشاره به این که بعضی از مشمولین با اطلاع از این مقررات خود را جهت انجام خدمت دوره ضرورت معرفی نکرده و مرتکب غیبت شده اند گفت: ذکر این مطلب ضروری است که این مقررات شامل مشمولین غایب نمی شود.

وی در تقسیم بندی مقررات جدید به حالت محدود کننده برخی موارد از این قانون اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مشمولین تا سن 25 سالگی می توانند در مقطع دبیرستان درس بخوانند ولی در مقررات جدید این سن تا 21 سالگی کاهش یافته است.

وی همچنین گفت: در مقررات فعلی سربازان برای مقاطع کارشناسی و بالاتر جهت ادامه تحصیل ترخیص خواهند شد در حالی که در مقررات قبلی در همه مقاطع امکان ترخیص وجود داشت.

مدیر مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح غیبت تا سه ماه در زمان صلح را در قانون فعلی سه ماه اضافه خدمت، غیبت از سه ماه تا یک سال را 6 ماه اضافه خدمت و غیبت بیش از یک سال را 6 ماه اضافه خدمت فرد مشمول اعلام کرد و گفت: در قانون جدید مدت زمان اضافه خدمت این افراد تا یک سال غیبت طبق روال قبل بوده اما از یک سال به بعد غایبین به مراکز قضایی معرفی خواهند شد.

به گفته کمالی کارفرمایان و افرادی که سرباز غایب را به کارگمارند در قانون جدید محکوم به پرداخت هزینه یک سال یک سرباز خواهند شد و اگر برای بار دوم مرتکب این تخلف شوند هزینه سالانه سه سرباز به عنوان جریمه از آنها اخذ خواهد شد.

وی همچنین به افزایش هفت برابری حقوق سربازان از 34 هزار تومان به حدود 200 هزار تومان در قانون جدید خبر داد و گفت: به علت بار مالی ناشی از این افزایش حقوق احتمال دارد که از طرف دولت این اضافه حقوق به تصویب نرسد.

وی همچنین در مورد مدت زمان خدمت سربازی گفت: در حال حاضر مدت زمان سربازی 18 ماه برای مشمولان دیپلم و عادی، 16 ماه برای فوق لیسانس و 14 ماه برای دکتری است که خدمت در مناطق مرحوم و عملیاتی 2 ماه از این زمان را کم خواهد کرد اما در قانون جدید خدمت بر مبنای 24 ماه محاسبه شده و برای مشمولان دیپلم 2 ماه، لیسانس 4 ماه، فوق لیسانس 6 ماه، دکتری 10 ماه کسر خواهد شد که در نتیجه با افزایش زمان خدمت مواجه خواهیم بود.

وی تصریح کرد: با توجه به این موضوع امکان دارد پس از ابلاغ قانون نیروهای مسلح تصمیم به اجرای دستور مقام معظم رهبری با قانون جدید بگیرند.

وی همچنین در مورد معافیت سربازی دو برادری گفت: طبق قانون جدید فرزند سوم خانواده ای که 2 فرزند ذکور آنها پیشتربه خدمت رفته باشند از سربازی معاف خواهد شد.

وی همچنین به تسهیلات برای امدادجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در قانون جدیداشاره کرد و گفت: خانواده هایی که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند و سه دختر داشته باشند فرزند پسر آنها از خدمت معاف خواهد شد.

کمالی در مورد ماده 34 این قانون که بنابر پیشنهاد نمایندگان مجلس ارایه شده بود گفت: براساس این ماده داماد و نوه فرد جانباز می تواند از این قانون بهره مند شود که با مخالفت ستاد کل نیروهای مسلح مواجه و تصویب نشد.

کمالی مهلت اجرای مقررات سربازی برای ایثارگران را تا 24 مرداد 88 اعلام کرد و گفت: بنابر پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح مهلت اجرای این قانون تا پایان سال 89 تمدید شده است.

وی کسب خدمت افرادی که باید به نظام وظیفه اعزام می شوند گفت: با هماهنگی هایی که با سازمان وظیفه عمومی به عمل آمده افراد می توانند برای کسب خدمت اقدام کنند

وی افزود: همچنین بنیاد شهید و نیروهای مسلح می توانند کسب خدمتی که قبلا به وظیفه عمومی ارسال می کردند را نیز مجددا ارسال کنند.

کمالی از ارسال 190 هزار پرونده برای بهره مندی از معافیت سه برادری تا کنون خبر داد.