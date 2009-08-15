گمرک مستقل شلمچه از امروز فعالیت خود را آغاز کرد

محمد بیآلایش به خبرنگار مهر در خرمشهر گفت: از اوایل سال 1383 صادرات کالا از مرز شلمچه به عراق آغاز شد که تاکنون اظهار و تائید نهایی پروانه صادراتی کالاهای این گمرک در گمرک خرمشهر صورت میگرفت.
وی ادامه داد: با حمایت حوزه نظارت گمرکات خوزستان و با وجود تعلل سازمان منطقه آزاد اروند در اجرای تعهدات خود در این زمینه سرانجام این گمرک فعالیت مستقل خود را آغاز کرد.
بیآلایش تصریح کرد: از این پس دیگر متقاضیان برای انجام فعالیتهایی همچون واردات، صادرات، اعلام وصول و دیگر تشریفات گمرکی به گمرک شلمچه مراجعه کنند.
مدیر کل گمرک خرمشهر یادآور شد: گمرک شلمچه با 27 کارمند در زمینه صادرات کالا و جابجایی مسافران فعالیت دارد.
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