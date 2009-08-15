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۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۱۹

تشکری هاشمی خبر داد:

بهره برداری از دو پارکینگ طبقاتی طالقانی و کاوه تا پیش از مهر ماه

بهره برداری از دو پارکینگ طبقاتی طالقانی و کاوه تا پیش از مهر ماه

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از بهره برداری دو پارکینگ طبقاتی کاوه و طالقانی تا پیش از آغاز مهر ماه و سال تحصیلی جدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید جعفر تشکری هاشمی با بیان این مطلب اظهارکرد: پارکینگ طبقاتی کاوه که در میدان انقلاب ابتدای خیابان آزادی و پارکینگ طالقانی واقع در خیابان طالقانی واقع شده اند مراحل نهایی ساخت خود را پشت سر می گذارند و به زودی این دو پارکینگ جدید بهره برداری خواهد رسید.

وی تصریح کرد: پارکینگ کاوه 620 و پارکینگ طالقانی 310 ظرفیت برای پارک خودروها دارد.

معاون شهردار تهران در ادامه با بیان اینکه تا پایان سال اولین پارکینگ تمام مکانیزه از نسل جدید این پارکینگ‌ها به بهره ‌برداری می‌رسد گفت: در خیابان ایرانشهر نیز عملیات اجرایی احداث اولین پارکینگ تمام مکانیزه از نسل جدید این نوع پارکینگ‌ها در حال اجرا است که تاکنون این پروژه 50 درصد پیشرفت فیزیکی دشاته و تا پایان سال شاهد بهره برداری از این پارکینگ نیز خواهیم بود.

وی افزود: عملیات بتن ریزی و اجرای فونداسیون این پارکینگ تمام مکانیزه به اتمام رسیده است و نصب تجهیزات آن به زودی آغاز می شود.

تشکری هاشمی خاطرنشان کرد: پارکینگ تمام مکانیزه ایرانشهر نیز 164 فضای پارک خودرو دارد و مطابق بر تکنولوژی‌های روز بوده و اولین پارکینگ تمام مکانیزه نسل جدید پارکینگ‌ها در تهران محسوب می‌شود.

کد مطلب 929892

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