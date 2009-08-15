مسئولان توان مدیریتی خودرا در افزایش اشتغال متمرکز کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سید علی اکبر طاهایی در جلسه پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی استان که پیش از ظهر امروز در استانداری برگزار شد، گفت: وجود زبان مشترک در بین مدیران استان در حل شدن مشکلات صنعت استان بسیار اهمیت دارد و همه دغدغههای مدیران استان در بخش صنعت باید در جلسات مختلف مطرح و راهکارهای مناسب برای حل آنها بررسی و اعمال شود.
وی بر لزوم حفظ و افزایش ظرفیت واحدهای صنعتی استان تأکید کرد و افزود: مسئولان به جای پیش بینی طرحهای جدید، توان مدیریتی خود را بر روی افزایش اشتغالزایی و ظرفیت تولیدی واحدهای صنعتی موجود متمرکز کنند تا به حفظ اشتغال موجود و پایدار هم کمک شود.
استاندار قزوین یادآورشد: مدیران دستگاههای خدمات رسان می توانند با تعامل جدی تر در زمینه سرمایه گذاریهای جدید و حل مشکل واحدهای تولیدی ضمن کمک به مدیریت استان با سرمایه گذاران بخش صنعت بیشتر همکاری کنند.
در ادامه علی اصغر حمزه ای معاون برنامه ریزی استانداری قزوین اظهار داشت: افزایش دریافت درآمدهای مالیاتی استان از 146 میلیارد تومان به 164 میلیارد تومان فشار مضاعفی به واحدهای تولیدی و صنعتی وارد کرده است که باید با راهکارهای مدون ضمن حمایت از تولید کنندگان از این فشارها کم کنیم .
در ادامه این جلسه اعضا درباره کمک به سرمایهگذاری، افزایش تولید و حل مشکل واحدهای تولیدی راهکارهایی ارائه دادند.
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